An Lộc Phúc kiến tạo giá trị từ những mô hình kiến trúc

TP HCMCông ty cổ phần An Lộc Phúc là một trong những doanh nghiệp đầu tiên hoạt động trong ngành thi công, sản xuất mô hình kiến trúc tại Việt Nam.

Tiền thân của Công ty cổ phần An Lộc Phúc là Công ty Mô hình Kỷ Nguyên được thành lập vào năm 1997 bởi CEO Đoàn Kỷ Nguyên. Khi ấy, khái niệm về mô hình kiến trúc hay sa bàn kiến trúc tại Việt Nam còn rất sơ khai, chưa được nhiều đơn vị chú ý. Do đó, Mô hình Kỷ Nguyên được xem là một trong những đơn vị tiên phong tham gia vào lĩnh vực sản xuất mô hình kiến trúc thời điểm bấy giờ.

Ông Đoàn Kỷ Nguyên - CEO Công ty cổ phần An Lộc Phúc. Ảnh: An Lộc Phúc

Từ những năm 2000 trở đi, các doanh nghiệp bắt đầu chú trọng hơn về cách thức trưng bày sản phẩm trong các sự kiện triển lãm, bán hàng, giới thiệu sản phẩm... Do đó, những sản phẩm về mô hình kiến trúc nhà ở, quy hoạch đô thị và nội thất dần trở nên phổ biến rộng rãi hơn. Nhằm nâng cao hình ảnh thương hiệu, hướng đến sự phát triển bền vững, Công ty Mô hình Kỷ Nguyên chính thức sáp nhập, đổi tên thành Công ty cổ phần An Lộc Phúc vào năm 2007. Đây cũng được xem là cột mốc đánh dấu một bước ngoặt lớn trong chặng đường phát triển của An Lộc Phúc.

Khi thị trường bắt đầu bước vào giai đoạn cạnh tranh mạnh với sự xuất hiện của nhiều đối thủ, An Lộc Phúc vẫn kiên quyết lấy chất lượng làm đầu, chấp nhận giảm một phần lợi nhuận để gia tăng lợi ích cho khách hàng. Nhờ đó, các đối tác tìm đến An Lộc Phúc ngày một tăng lên và lượng đơn hàng sản xuất mô hình cũng theo đó tăng dần qua mỗi năm.

"Thành công của An Lộc Phúc có được ngày hôm nay chính là nhờ vào sự tin tưởng, đồng hành của khách hàng. Vì vậy, mọi hoạt động của An Lộc Phúc đều lấy khách hàng làm trọng tâm và luôn kiên định với nguyên tắc uy tín - chất lượng - gia tăng lợi ích cho khách hàng", ông Đoàn Kỷ Nguyên – CEO An Lộc Phúc chia sẻ.

Sau hơn 25 năm đi vào hoạt động, từ một cơ sở sản xuất nhỏ bằng thủ công, An Lộc Phúc đã mở rộng quy mô với nhà xưởng rộng lớn cùng hệ thống máy móc, trang thiết bị áp dụng công nghệ hiện đại như máy cắt laser, máy in 3D, máy CNC và một số các loại máy chuyên dùng trong lĩnh vực chế tác mô hình kiến trúc chuyên nghiệp.

Song song đó, nguồn lực nhân sự cũng tăng lên hơn 100 chuyên viên có tay nghề cao, giàu kinh nghiệm, luôn tận tâm sẵn sàng phục vụ khách hàng. Thương hiệu An Lộc Phúc ngày phát triển, khẳng định được vị thế và trở thành một trong những thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực thi công, sản xuất mô hình kiến trúc tại Việt Nam.

Nhân viên An Lộc Phúc đang chuẩn bị mô hình dự án cho khách hàng. Ảnh: An Lộc Phúc

An Lộc Phúc đang là đối tác chiến lược của hơn 250 doanh nghiệp, tập đoàn hàng đầu trong và ngoài nước ở nhiều lĩnh vực gồm bất động sản, giáo dục và y tế như Novaland, Vạn Phúc Group, Phúc Khang, An Gia, Phát Đạt, Keppleland, CapitaLand, ShingMark... Theo ước tính, số lượng mô hình công ty từng thực hiện lên đến hơn 1.150 sản phẩm bao gồm mô hình cao ốc, khu công nghiệp, nội thất...

Mô hình kiến trúc dự án khu căn hộ cao cấp King Crown Infinity. Ảnh: An Lộc Phúc

Với phương châm "không ngừng đổi mới để phát triển", An Lộc Phúc sẽ tích cực nâng cao, trau dồi kỹ năng, kiến thức cho đội ngũ kỹ thuật viên để có thể bắt kịp công nghệ hiện đại theo xu hướng mới của thế giới.

Bên cạnh đó, doanh nghiêp cũng sẽ tập trung tăng cường tuyển dụng thêm nhiều nhân sự lành nghề, mở rộng thêm nhà xưởng, văn phòng đại diện để phục vụ nhu cầu khách hàng tốt hơn. Trong tương lai gần, An Lộc Phúc sẽ phát triển thêm lĩnh vực tư vấn, thiết kế kiến trúc nhằm cung cấp dịch vụ trọn gói, mang đến giải pháp toàn diện, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cho khách hàng.

Ông Đoàn Kỷ Nguyên, CEO Công ty cổ phần An Lộc Phúc cho biết, đi cùng với xu thế hội nhập hiện nay, sự cạnh tranh trên thị trường sản xuất mô hình kiến trúc ngày càng khắc nghiệt. Để trụ vững và thành công, doanh nghiệp phải liên tục đổi mới, cải tiến chất lượng sản phẩm, giá thành và dịch vụ hậu mãi tốt.

"Bên cạnh tư duy sáng tạo, chúng tôi sẽ nắm bắt cơ hội trong quá trình chuyển đổi số, đầu tư những công nghệ mới nhất vào sản xuất mô hình để mang đến những sản phẩm chất lượng với giá trị vượt trội, đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng", ông Nguyên nhấn mạnh.

