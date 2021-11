An Khang Real vào top 3 đại lý bán hàng của Novaland năm 2021

Sàn phân phối nhận được giải thưởng "Top 3 đại lý bán hàng xuất sắc" của Novaland nhờ doanh số bán hàng ấn tượng và hoạt động kinh doanh hiệu quả.

Năm 2021, Việt Nam cũng như các nước trên thế giới ảnh hưởng nặng nề trên tất cả lĩnh vực. Bất động sản không nằm ngoài ảnh hưởng đó, khi các giao dịch mua bán bất động sản diễn ra không suôn sẻ vì nhiều lý do khác nhau. Tuy vậy, các dự án bất động sản của các chủ đầu tư uy tín, trong đó có Novaland vẫn thu hút sự quan tâm mạnh mẽ của khách hàng.

Theo đại diện An Khang Real, đến thời điểm hiện tại, Novaland là một trong những tập đoàn phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam và là doanh nghiệp bất động sản đứng thứ hai trên thị trường chứng khoán. "Các sản phẩm nhà ở của Novaland hướng đến môi trường sống xanh, trong lành, đảm bảo sức khỏe cho cư dân cũng như hướng đến xây dựng một nơi đáng sống.

Đông đảo khách hàng trong và ngoài nước quan tâm đến các dự án của Novaland.

Nhờ quy mô, sự uy tín, pháp lý vững vàng, các sản phẩm của Novaland luôn nhận được sự quan tâm của số đông người dân đang tìm nơi an cư, lạc nghiệp", đại diện An Khang Real nhận xét.

Hiện tại, Novaland đang triển khai các dự án với quy mô tầm cỡ, lên đến hơn 1.000 ha như: NovaWorld Phan Thiết, NovaWorld Hồ Tràm, Aqua City. An Khang Real là một trong những đại lý F1 phân phối chính thức các sản phẩm tại dự án này.

Aqua City - một trong những dự án quy mô của Novaland mà An Khang Real đang phân phối.

"Với sứ mệnh đem đến cho khách hàng những dự án chất lượng, công ty luôn tuyển chọn những chủ đầu tư chất lượng và uy tín để cùng hợp tác. Khi đó mới có thể đem lại cho khách hàng những sản phẩm tốt nhất để an tâm đầu tư. Bên cạnh đó, công ty cũng tìm kiếm và gia tăng cơ hội đầu tư hấp dẫn cho khách hàng của mình", đại diện An Khang Real cho biết.

Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, đội ngũ nhân viên tại An Khang Real vẫn thể hiện sự nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao, đem đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng. Một trong những minh chứng là thành tích "Top 3 đại lý có doanh số cao nhất 9 tháng đầu năm 2021" do Novaland trao tặng.

Đội ngũ An Khang Real.

Theo ông Lê Vũ Trường An, Tổng giám đốc An Khang Real, để có được những kết quả như hôm nay, ban lãnh đạo An Khang Real cũng như các chuyên viên kinh doanh luôn cố gắng không ngừng, để đem lại cho khách hàng của mình những sản phẩm tốt cùng thái độ làm việc chuyên nghiệp nhất. "Với thành tích Top 3 bán hàng của Chủ đầu tư lớn như Novaland, chúng tôi sẽ luôn trân quý và lấy nó để làm bàn đạp cho những bước phát triển lớn hơn trong tương lai", ông An nói.

Tại An Khang Real, nhân viên kinh doanh được trang bị những kiến thức chuyên sâu và vững vàng về dự án trước khi tư vấn đến khách hàng. Bên cạnh đó, đội ngũ nhân viên liên tục được cập nhật kiến thức mới nhất. Doanh nghiệp hướng đến mục tiêu cốt lõi là đặt uy tín lên hàng đầu, nhằm đem lại những sản phẩm tốt nhất đến khách hàng của mình.

(Nguồn: An Khang Real)