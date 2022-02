An Khang Real và Novaland ký hợp tác lĩnh vực bất động sản

Theo biên bản hợp tác, hai doanh nghiệp sẽ là đối tác chiến lược trong quá trình hoạt động và hợp tác kinh doanh, nâng cao hiệu quả kinh doanh, phù hợp chiến lược đề ra.

An Khang Real và Novaland cam kết dành cho nhau điều kiện tốt nhất để phục vụ mục đích hoạt động của đôi bên, thống nhất ưu tiên dành những sản phẩm, dịch vụ tốt nhất dành cho khách hàng. Từ đó, đem lại hiệu quả kinh doanh, lợi nhuận và doanh thu tối đa cho đôi bên để cùng phát triển lên những tầm cao mới.

Đầu năm 2022, Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Bất động sản An Khang ký kết hợp tác chiến lược với Tập đoàn Novaland.

Novaland thuộc NovaGroup, là đơn vị phát triển bất động sản lớn tại Việt Nam. Doanh nghiệp đã triển khai hàng trăm dự án nhà ở lớn nhỏ trên khắp cả nước, nổi bật là dự án khu đô thị vệ tinh Aqua City và dự án nghỉ dưỡng biển Nova World Ho Tram và Nova World Phan Thiet, góp phần đem lại sự phát triển và thịnh vượng của hàng triệu gia đình Việt Nam.

An Khang Real là công ty phân phối bất động sản tại khu vực TP HCM. Công ty sở hữu hơn 120 nhân lực có kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực bất động sản, tư vấn và lựa chọn cho khách hàng, đối tác những sản phẩm nhà ở chất lượng. Dự kiến trong 5 năm tới, công ty sẽ mở rộng quy mô và chi nhánh văn phòng trên toàn quốc để đáp ứng kịp thời và nhanh chóng nhu cầu sở hữu nhà ở của khách hàng.

Tập thể chuyên viên kinh doanh tại An Khang Real. Ảnh: An Khang Real

Năm 2021, dù tình hình Covid-19 diễn biến khá phức tạp, ảnh hưởng đến lĩnh vực bất động sản nói riêng và nền kinh tế nói chung, khiến các giao dịch diễn ra chậm hơn bình thường. Nhưng tại An Khang Real, các chuyên viên kinh doanh đã luôn nỗ lực vượt qua những khó khăn và đưa đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng trong thời gian sớm nhất.

Từ khi hợp tác với Tập đoàn Novaland, An Khang Real tham gia phân phối các dự án nổi bật như: Aqua City, NovaWorld Ho Tram, NovaWorld Phan Thiet...; hỗ trợ hơn 500 khách hàng sở hữu gần 700 sản phẩm nhà phố, biệt thự, shophouse.

Qua đó, đơn vị phân phối này đã nhận được thành tích "Top 3 đại lý phân phối xuất sắc các sản phẩm của Novaland 2021". Trong năm 2022, công ty lựa chọn đại dự án NovaWorld Phan Thiet là mục tiêu trọng điểm để phân phối với mục tiêu doanh số gấp 3 lần thành tích của năm 2021 vừa qua.

An Khang Real đẩy mạnh phân phối dự án NovaWorld Phan Thiet năm 2022. Ảnh: An Khang Real

Ông Lê Vũ Trường An - Tổng giám đốc Công ty An Khang Real tin tưởng, việc ký kết với Novaland sẽ thúc đẩy quá trình hợp tác của hai bên, hướng đến mục tiêu chung cho cuộc sống tốt đẹp. "Sắp tới, An Khang Real sẽ tiếp tục phát triển dự án NovaWorld Phan Thiết - nơi mang lại cho khách hàng nhiều sản phẩm tốt, là nơi an cư cũng như cơ hội đầu tư cho khách hàng", ông Lê Vũ Trường An cho biết.

Lễ ký kết giữa hai đơn vị được kỳ vọng thúc đẩy tăng cường mối quan hệ giữa hai bên, phát huy thế mạnh để gắn kết, tương hỗ lẫn nhau trong quá trình hoạt động. Đồng thời, phát triển phối hợp chặt chẽ để cùng phân phối các dự án khác trong tương lai, đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản.

(Nguồn: An Khang Real)