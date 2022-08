An Khang Real ký kết 'giỏ hàng độc quyền' dự án Aqua City

An Khang Real sẽ phân phối “giỏ hàng độc quyền” của dự án Khu đô thị sinh thái thông minh Aqua City.

Ngày 2/8, tại Novaland Gallery, 2bis Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, TP HCM, An Khang Real và Nova Real – đơn vị phân phối độc quyền các sản phẩm bất động sản do Novaland phát triển, đã ký kết phân phối "giỏ hàng độc quyền" của dự án Khu đô thị sinh thái thông minh Aqua City.

Đây được xem là sự kiện quan trọng và có tầm ảnh hưởng đến An Khang Real trong lĩnh vực phân phối bất động sản.

Đại diện Novaland và An Khang Real ký kết hợp tác.

Tham dự sự kiện ký kết có sự góp mặt của đại diện Novaland và Nova Real. Về phía An Khang Real có ông Lê Vũ Trường An - Tổng Giám đốc công ty, bà Trần Thị Thu Hương - Giám đốc Khối Kinh doanh, ông Huỳnh Chí Nguyên - Giám đốc Khối Phát triển cùng toàn bộ nhân viên các phòng ban của An Khang Real.

Theo thoả thuận, An Khang Real sẽ nhận phân phối độc quyền giỏ hàng Nhà phố và Biệt thự tại dự án Aqua City do Novaland phát triển. An Khang Real cũng là đại lý đầu tiên và duy nhất trong khu vực phía Nam nhận giỏ hàng độc quyền từ Nova Real.

Khách hàng tham khảo dự án Aqua City.

Cụ thể, những sản phẩm nhà phố và biệt thự thuộc các phân khu như Phoenix Central, Phoenix North, Phoenix South và The Stella sẽ được An Khang Real độc quyền phân phối đến khách hàng. Đây là những sản phẩm lần đầu ra mắt trên thị trường với những vị trí cũng như địa thế phong thuỷ đắc địa. Vì thuộc giỏ hàng đặc biệt nên khi đăng ký sở hữu những sản phẩm tại đây, khách hàng của An Khang Real cũng sẽ nhận được những chiết khấu và ưu đãi hấp dẫn. Quyền ưu tiên chọn căn đẹp và suất ưu tiên sẽ dành cho khách hàng của An Khang. Đây được xem là cơ hội tốt nhất cho khách hàng khi có ý định sở hữu sản phẩm tại Aqua City.

Theo ông Lê Vũ Trường An – Tổng Giám đốc An Khang Real, việc trở thành một trong những đại lý đầu tiên phân phối độc quyền giỏ hàng Aqua City tại khu vực phía Nam là một điều rất đáng tự hào và cũng là cơ hội cho đại lý chứng minh được năng lực cũng như sự vững mạnh của mình.

Đây được xem như tiền đề của mối quan hệ hợp tác giữa 2 đơn vị Nova Real và An Khang Real, từ đó tạo bước đệm cho những giao dịch lớn hơn và quy mô hơn trong tương lai.

Ông An cũng cho biết thêm, An Khang Real cam kết đẩy mạnh nguồn lực sẵn có và hoạt động marketing để có thể giới thiệu đến khách hàng cụ thể hơn, đem lại những sản phẩm tốt nhất cho khách hàng.

Chuyên viên bán hàng của An Khang Real

Sự kiện cũng là dấu mốc quan trọng của An Khang Real trong quá trình phát triển và vươn lên của mình, mang những sản phẩm bất động sản chất lượng cao và uy tín đến cộng đồng cũng như nâng tầm danh tiếng của bản thân trên thị trường bất động sản Việt Nam.

Aqua City Là dự án khu đô thị sinh thái thông minh phía Đông TP HCM, với quy mô 1000ha trong đó, dành đến 70% diện tích cho mảng xanh và tiện ích nội khu. Dự án được chuyên gia trong lĩnh vực bất động sản đánh giá cao về chất lượng sản phẩm cũng như chất lượng sống. Những sản phẩm nhà ở mang phong cách kiến trúc độc đáo, mang lại một không gian đáng sống cho chủ nhân.

Dãy nhà phố nằm trong dự án Aqua City.

Trong thời gian tới, nơi đây sẽ là khu vực tập trung đông đúc cư dân với đa dạng tiện ích như trường học ngay gần nhà, siêu thị, trung tâm mua sắm... Sở hữu bất động sản tại Aqua City được xem là một khoản đầu tư cực kỳ tiềm năng và giá trị trong tương lai.

