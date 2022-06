An Khang Real khai trương trụ sở 2.000m2 tại TP Thủ Đức

Trụ sở giao dịch của An Khang Real tọa lạc tại khu đô thị Sala với đội ngũ gần 200 chuyên viên kinh doanh.

Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Bất động sản An Khang (An Khang Real) vừa khai trương trụ sở giao dịch, đánh dấu việc mở rộng quy mô sau nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực bất động sản. Trụ sở mới của An Khang Real có quy mô 2.000m2, tọa lạc tại tòa nhà 94-96-98 đường B2, An Lợi Đông, khu đô thị Sala, TP Thủ Đức, TP HCM.

Sự kiện khai trương sàn giao dịch An Khang Real ngày 21/5. Ảnh: An Khang Real

Được thành lập vào năm 2019, An Khang Real đặt mục tiêu đem đến cho khách hàng những sản phẩm bất động sản chất lượng và giá trị. Để đáp ứng tiêu chí đó, quá trình lựa chọn đầu tư để hợp tác và phân phối được công ty thực hiện kỹ lưỡng.

Sau nhiều năm phát triển, công ty ngày càng mở rộng quy mô và tăng số lượng nhân viên, đi kèm với hiệu quả trong quá trình kinh doanh. Năm 2021, An Khang Real đạt doanh số hơn 4.000 tỷ đồng cùng đội ngũ gần 200 chuyên viên kinh doanh.

An Khang Real và Novaland ký kết đối tác phân phối chiến lược. Ảnh: An Khang Real

Công ty sau đó đã phát triển thêm hai thương hiệu là Lộc An Media và An's Café. Trong đó Lộc An Media có vai trò cung cấp các dịch vụ marketing trng lĩnh vực bất động sản, triển khai đa dạng trên các kênh như SEO, Facebook, Google, Youtube... với chi phí thấp.

Với An's Café, đây là thương hiệu cà phê định hướng mang lại không gian đơn giản nhưng ấm cúng, thoải mái, là nơi để gặp gỡ đối tác, khách hàng cũng như hội họp giữa các đồng nghiệp. Trong thời gian tới, An's Café dự kiến sẽ mở thêm nhiều chi nhánh và đa dạng hơn những sản phẩm để tiếp cận nhiều người hơn đặc biệt giới văn phòng và lĩnh vực bất động sản.

Đội ngũ nhân viên tại An Khang Real. Ảnh: An Khang Real

Trên thị trường bất động sản, An Khang Real đặt mục tiêu mở rộng quy mô với hai thương hiệu An Khang Home và An Khang Realty từ nay đến năm 2025 để phân phối đa dạng các dòng sản phẩm bất động sản khác, tiếp cận nhiều hơn những phân khúc khách hàng quan tâm.

Dự kiến đến cuối năm nay, công ty sẽ khai trương thêm hai chi nhánh văn phòng giao dịch tại Phan Thiết và TP HCM nhằm đáp ứng việc hỗ trợ khách giao dịch thuận tiện và dễ dàng hơn, đồng thời nâng cao tên tuổi trên thị trường bất động sản.

(Nguồn: An Khang Real)