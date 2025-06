An Khang cập nhật toa thuốc điện tử trên ứng dụng VNeID

Người dân khi đi khám bệnh bằng bảo hiểm y tế, toa thuốc điện tử sẽ được cập nhật ngay trên ứng dụng VNelD, đồng nghĩa bệnh nhân có thể mua thuốc trực tuyến thông qua VneID.

Đây là kết quả của sự hợp tác giữa Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng dữ liệu dân cư và căn cước công dân (Trung tâm RAR - thuộc Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an) và Công ty cổ phần Dược phẩm An Khang Pharma (thuộc Tập đoàn Thế giới di động). Ngày 28/5 vừa qua, hai bên đã ký kết hợp tác, triển khai tiện ích "Nhà thuốc An Khang" trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNelD.

Đại diện Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng dữ liệu dân cư và căn cước công dân (Trung tâm RAR) và đại diện Công ty cổ phần Dược phẩm An Khang Pharma ký kết hợp đồng triển khai dịch vụ xác thực điện tử VNeID tại Hà Nội ngày 28/5. Ảnh: An Khang

Nhờ thế, sau khi người dân khám bệnh bằng bảo hiểm y tế, toa thuốc điện tử sẽ được cập nhật ngay trên ứng dụng VNeID. Từ đó, người dân có thể chọn An Khang là nhà thuốc liên kết để mua thuốc và nhận hàng tại nhà hoặc tại cửa hàng gần nhất - không cần xếp hàng, giảm rủi ro lây nhiễm nơi đông người.

Ông Đoàn Văn Hiểu Em, CEO chuỗi nhà thuốc An Khang cho biết đây không chỉ là lễ ký kết một thỏa thuận công nghệ, mà còn là một dấu mốc quan trọng, mang nhiều ý nghĩa khi chuỗi nhà thuốc có cơ hội cùng Bộ Công an góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế thông qua nền tảng số quốc gia.

Sự hợp tác này là một bước tiến công nghệ, đồng thời là một phần trong nỗ lực xây dựng một hệ sinh thái y tế tử tế, minh bạch và hiệu quả của doanh nghiệp. "Việc tích hợp hệ thống An Khang vào VNeID sẽ giúp người dân được phục vụ nhanh hơn, chính xác hơn và thuận tiện hơn - từ xác thực thông tin, tra cứu lịch sử giao dịch, đến tiếp cận các chính sách ưu đãi", ông Hiểu Em cho biết.

Tại lễ ký kết, ông Hiểu Em cũng cam kết An Khang sẽ triển khai dự án một cách nghiêm túc, bảo mật dữ liệu tuyệt đối và liên tục cải tiến hệ thống. Điều này vừa nâng cao trải nghiệm người dùng, vừa để đồng hành cùng Chính phủ trong lộ trình chuyển đổi số y tế quốc gia.

Ông Đoàn Văn Hiểu Em, CEO An Khang phát biểu tại sự kiện. Ảnh: An Khang

Theo vị CEO, việc tích hợp vào VNeID không phải là đích đến, mà là bước đi tiếp theo trong hành trình mà An Khang đã theo đuổi từ ngày đầu: xây dựng một thương hiệu nhà thuốc dựa trên hai giá trị cốt lõi - "tử tế trong từng hành động" và "chăm sóc bằng sự thấu cảm thật sự".

Đó cũng là lý do ngay từ ban đầu, An Khang không chọn cách phát triển ào ạt hay chạy theo con số, mà ưu tiên sự bền vững. "Chúng tôi không cần là người về đích sớm nhất. Chúng tôi muốn là người giữ được chuẩn mực đến cùng," ông Đoàn Văn Hiểu Em nhấn mạnh. Với An Khang, chuẩn mực ấy không chỉ nằm ở việc bán đúng giá, rõ nguồn gốc, không phí ẩn, không cắt liều - mà còn là cam kết chỉ mang đến tay người bệnh những sản phẩm an toàn và đúng với giá trị thật.

Trong bối cảnh thị trường dược phẩm đang được siết chặt quản lý, với hàng loạt vụ việc thuốc giả, thực phẩm chức năng kém chất lượng bị phanh phui, ông Hiểu Em cho rằng đây là thời điểm thuận lợi để những doanh nghiệp nghiêm túc, làm đúng từ đầu khẳng định vị thế. "Sự tử tế và minh bạch sẽ trở thành điều kiện tiên quyết để khách hàng lựa chọn", vị CEO cho biết.

Ông bổ sung, với An Khang, mỗi viên thuốc là một cam kết. Một lời hứa không chỉ với người bệnh, mà với xã hội, rằng doanh nghiệp này sẽ tiếp tục làm đúng phần việc của mình - đúng từ bên trong và đúng từ đầu. Những cam kết đó từng bước được cụ thể hóa bằng từng hành động, như tích hợp xác thực qua VNeID, như hỗ trợ cho người bệnh mua trước trả sau không kèm lãi suất.

Dược sĩ tại một nhà thuốc An Khang tư vấn việc dùng thuốc và minh bạch các thông tin về thuốc cho khách hàng. Ảnh: An Khang

Khi nhà thuốc An Khang gia nhập hệ sinh thái Thế giới di động vào năm 2017, tập đoàn bán lẻ đã xác định rõ chuỗi nhà thuốc phải được phát triển theo triết lý kinh doanh lấy khách hàng làm trung tâm, bán thuốc bằng cái tâm và chăm sóc người bệnh bằng sự thấu cảm.

Hoàng Anh