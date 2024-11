An Khang bổ túc kiến thức rối loạn cương dương cho dược sĩ

Nhà thuốc An Khang phối hợp Abbott Healthcare Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học nhằm nâng cao kiến thức và năng lực tư vấn cho dược sĩ trước triệu chứng "bất lực" ở nam giới.

Hội thảo khoa học mang chủ đề "Đồng hành cùng dược sĩ An Khang trong tư vấn bệnh lý rối loạn cương dương" đã diễn ra ngày 6/11, với sự tham gia của đông đảo dược sĩ An Khang và các chuyên gia khoa nam học.

Các chuyên gia và dược sĩ chụp ảnh lưu niệm sau buổi hội thảo. Ảnh: Nhà thuốc An Khang

Tại hội thảo, các chuyên gia chia sẻ các vấn đề xung quanh căn bệnh rối loạn cương dương - bệnh lý gây nhiều phiền toái cho nam giới trong đời sống tình dục. Một nghiên cứu từ Đại học Massachusetts (Mỹ) cho thấy, khoảng 50% nam giới từ 40 đến 70 tuổi từng gặp hiện tượng rối loạn cương dương. Ước tính khoảng 150 triệu nam giới trên toàn thế giới có tình trạng này. Tại Việt Nam, tình trạng này ngày càng phổ biến và có xu hướng trẻ hóa. Nam giới ở độ tuổi 18 - 20 cũng có nguy cơ mắc bệnh, thậm chí còn có chiều hướng gia tăng mạnh.

Trình bày chuyên đề "Rối loạn cương dương - tư vấn tại nhà thuốc" của ThS. BS Lê Vũ Tân (Khoa Nam học – Bệnh viện Bình Dân) đã cung cấp cho các dược sĩ An Khang những kiến thức chuyên môn quan trọng về căn bệnh này, từ nguyên nhân, triệu chứng đến phương pháp điều trị. Bác sĩ cũng cho biết sự kết hợp giữa bác sĩ và dược sĩ đóng vai trò rất quan trọng trong tư vấn, tầm soát biến chứng và quản lý nguy cơ toàn diện.

ThS. BS Lê Vũ Tân đã giới thiệu nhóm thuốc ức chế phosphodiesterase, được sử dụng rộng rãi để điều trị các triệu chứng bệnh. Nhóm thuốc này được chứng minh có khả năng cải thiện tình trạng cương dương ở nhiều nhóm bệnh nhân khác nhau, bất kể độ tuổi, cân nặng, chủng tộc, nguyên nhân, mức độ, thời gian, thậm chí cho cả nam giới có mắc kèm bệnh lý khác. Trong nhóm này, dược chất Sildenafil nổi bật với khả năng cải thiện tình trạng cương cứng nhanh và duy trì hiệu quả suốt 12 giờ.

ThS. BS Lê Vũ Tân trình bày chuyên đề tại hội thảo. Ảnh: Nhà thuốc An Khang

Chia sẻ của ThS. BS Lê Vũ Tân cũng tương đồng với các nghiên cứu của Abbott, công ty chăm sóc sức khỏe hàng đầu thế giới. Tại hội thảo, dược sĩ Đỗ Thị Cẩm Tú, chuyên gia từ Abbott Healthcare Việt Nam đã dẫn chứng: theo kết quả tổng hợp từ 11 nghiên cứu mù đôi, có đối chứng giả dược trên 2667 bệnh nhân rối loạn cương dương của Carson và cộng sự năm 2002, 99% bệnh nhân cải thiện hoạt động tình dục và 96% bệnh nhân hài lòng với việc điều trị bằng Sildenafil.

Những kết quả này là động lực để Abbott Heathcare Việt Nam đã phát triển và đưa Sildenafil vào các sản phẩm cung cấp ra thị trường như một giải pháp hàng đầu để cải thiện chất lượng cuộc sống cho các bệnh nhân rối loạn cương dương.

Sau các phần chia sẻ, các dược sĩ An Khang đã tham gia phiên thảo luận cùng các chuyên gia. Tại đây, họ có cơ hội trao đổi trực tiếp và cập nhật những kiến thức chuyên sâu, đồng thời cũng chú trọng hơn vào những nhu cầu điều trị của bệnh nhân, từ đó nâng cao hơn nữa năng lực chuyên môn. Phiên thảo luận này giúp các dược sĩ không chỉ củng cố kiến thức mà còn tự tin hơn trong việc tư vấn, mang lại những giải pháp hỗ trợ điều trị tối ưu nhất cho bệnh nhân.

Chuyên gia từ Abbott Healthcare Việt Nam chia sẻ tại hội thảo. Ảnh: Nhà thuốc An Khang

Đại diện chuỗi nhà thuốc An Khang cho biết, hội thảo đã giúp các dược sĩ hiểu rõ hơn về căn bệnh rối loạn cương dương và các vấn đề liên quan. Hội thảo cũng là một phần trong chuỗi hoạt động hướng đến hoàn thiện giá trị "Điểm 10 chăm sóc sức khỏe" của An Khang, với mục tiêu không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng tư vấn của đội ngũ dược sĩ. Với hàng loạt những nỗ lực như đào tạo nhân viên, đẩy mạnh chất lượng dịch vụ, triển khai nhiều chương trình cùng các đối tác dược, nhà thuốc An Khang tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân Việt Nam.

Các chuyên gia, khách mời tham gia hội thảo. Ảnh: Nhà thuốc An Khang

Liên tục đồng hành cùng An Khang trong các hoạt động nâng cao kiến thức và năng lực cho dược sĩ là cách Abbott Healthcare Việt Nam hiện thực hóa cam kết mang đến các giải pháp chăm sóc sức khỏe tiên tiến, cải thiện chất lượng sống của cộng đồng mỗi ngày. Với hơn 135 năm trong ngành chăm sóc sức khỏe, Abbott không ngừng đổi mới và hợp tác sâu rộng trong nghiên cứu nhằm phục vụ bệnh nhân nhanh chóng và hiệu quả, đưa những thành quả y tế toàn cầu đến gần hơn với người dân Việt.

Diệp Chi