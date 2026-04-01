Ăn kem dính đinh, người phụ nữ được bồi thường hơn 14 triệu USD

MỹBồi thẩm đoàn hạt Brevard (bang Florida, Mỹ) vừa yêu cầu chuỗi cửa hàng kem bồi thường hơn 14 triệu USD cho Brandy Buckley vì sự cố nuốt phải đinh kim loại, khiến cô mất vĩnh viễn khả năng làm mẹ.

Phán quyết này khép lại vụ kiện khởi xướng từ năm 2019, khi luật sư của Buckley cáo buộc công ty Malabar Creameries cùng tập đoàn nhượng quyền quốc gia tội tắc trách. Bồi thẩm đoàn xác định sai sót trong quy trình sản xuất của cửa hàng đã để lẫn dị vật nguy hiểm vào thực phẩm. Do đó, các công ty liên quan phải chịu trách nhiệm chi trả toàn bộ chi phí y tế và tổn thất tinh thần cho nữ khách hàng.

Buckley được tuyên mức bồi thường hơn 14 triệu USD sau sự việc ăn kem có đinh và các mảnh kim loại năm 2018. Ảnh: The Sun

Sự việc khởi nguồn vào ngày 11/9/2018, khi Buckley ghé tiệm Bruster’s Ice Cream tại thành phố Palm Bay mua một cây kem bơ hạt hồ đào. Lúc dừng đèn đỏ, cô nếm thử và lập tức cảm thấy một vật cứng vướng ở cổ họng. Ban đầu, cô nghĩ đó là mảnh hạt. Tuy nhiên, khi định xúc thêm kem cho con trai, cô phát hiện một chiếc đinh găm chặt bên trong lớp vỏ ốc quế.

Nữ khách hàng nhanh chóng đến bệnh viện chụp X-quang và hoảng hốt khi bác sĩ xác nhận cô đã nuốt dị vật. Kíp y tế lập tức phẫu thuật lấy chiếc đinh cùng nhiều mảnh kim loại ra khỏi cơ thể cô. Sau ca mổ, Buckley tiếp tục đối mặt với biến chứng xuất huyết nội nghiêm trọng và chứng máu đông. Tình trạng nguy kịch buộc các bác sĩ tiến hành một thủ thuật y khoa khiến cô vĩnh viễn mất đi chức năng sinh sản. Hồ sơ y tế đồng thời ghi nhận cô mang nhiều tổn thương thần kinh, mất chức năng vận động kéo dài cùng các vết sẹo sâu làm biến dạng cơ thể.

Đánh giá về kết quả vụ kiện, luật sư đại diện Scott Alpizar gọi đây là một bản án công tâm, tương xứng với những thiệt hại nặng nề của thân chủ. Dưới góc độ pháp lý độc lập, luật sư Danny Karon nhận định mức tiền 14 triệu USD hoàn toàn thỏa đáng. Ông nhấn mạnh việc công ty vô ý tước đoạt cơ hội xây dựng gia đình của một người phụ nữ luôn đòi hỏi mức đền bù rất lớn, thậm chí con số thực tế có thể cao hơn.

Buckley đã nuốt miếng kem có chứa đinh trước khi nhận ra điều bất thường. Ảnh: YouTube/WESH 2 News

Bình Minh (Theo NY Post, Fox8)