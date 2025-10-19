Ẩn hoạ ma tuý 'núp bóng' đồ uống

Hà NộiTrước tình trạng ma túy ngày càng "ngụy trang tinh vi" trong đồ uống, bánh kẹo, thuốc lá điện tử nhắm đến học sinh, Bộ Công an tổ chức cuộc thi trường học không ma túy.

Ngày 19/10, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an (C04), cho biết đây là năm thứ ba cuộc thi được tổ chức dưới hình thức một gameshow truyền hình. Sân chơi này sẽ giúp các em được nhận diện các loại ma túy, đặc biệt là ma túy núp bóng dưới dạng thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử,...

Theo C04, ma túy cũng ngày càng được ngụy trang rất tinh vi trong đồ uống, bánh kẹo, thuốc lá điện tử, thậm chí thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đặc biệt lo ngại hơn khi thanh thiếu niên dùng ma túy có chiều hướng tăng.

Hiện cả nước có hơn 292.000 người nghiện, sử dụng trái phép chất ma túy và người đang bị quản lý sau cai nghiện. Tỷ lệ sử dụng ma túy tổng hợp tăng nhanh, chiếm 60-70% số người nghiện, tập trung vào độ tuổi thanh thiếu niên (15-35 tuổi) tại các khu đô thị lớn.

Các học sinh, sinh viên tại cuộc thi trường học không ma túy. Ảnh: Linh Đan

C04 cho rằng Internet phát triển càng khiến học sinh, sinh viên dễ dàng bị tội phạm lợi dụng không gian mạng để lôi kéo vướng vào ma túy. Hơn nữa, nhiều sinh viên xa nhà, thiếu sự giám sát của gia đình nên cũng nguy cơ bị tội phạm mời chào, dụ dỗ vận chuyển ma túy trá hình dưới dạng thức ăn.

"Một số học sinh, sinh viên thì chỉ vì tò mò hoặc thiếu hiểu biết nên có thể sử dụng ma túy tại các tiệc sinh nhật, giao lưu. Sau một vài lần, các em bị nghiện lúc nào không hay hoặc trở thành tội phạm về ma túy", lãnh đạo C04 cho hay.

Cuộc thi trường học không ma túy 2025 được tổ chức tại 12 tỉnh, thành phố với sự tham dự của 60 trường THPT và 30 trường đại học, cao đẳng. C04 kỳ vọng mỗi học sinh, sinh viên tham gia sẽ trở thành một tuyên truyền viên trên mặt trận phòng chống ma túy.

Phạm Dự