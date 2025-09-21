Ăn hết 5,5 kg sầu riêng do bị từ chối mang lên máy bay

Thái LanMột gia đình du khách Trung Quốc ngồi ăn hết 5,5 kg sầu riêng tại sân bay quốc tế Chiang Mai, do không thể mang lên máy bay, sáng 16/9.

Anh Li, một thành viên gia đình, cho biết cha mua 5,5 kg sầu riêng bóc sẵn tại Chiang Mai làm quà tặng. Khi làm thủ tục họ mới biết loại quả này bị cấm mang lên máy bay do nặng mùi. Cả gia đình quyết định ngồi ăn tại chỗ.

Cố ăn 5,5 kg sầu riêng trước giờ bay Video ghi lại cảnh gia đình anh Li cố gắng ăn hết 5,5 kg sầu riêng tại sân bay Chiang Mai, Thái Lan, hôm 16/9, trước khi lên máy bay. Nguồn: Says

Video ghi lại cảnh người cha ăn ngấu nghiến, có lúc bị nghẹn, trong khi các thành viên khác tỏ vẻ khó khăn khi cố "xử lý" hết 5,5 kg sầu riêng khiến người xem bật cười vì tình huống oái oăm.

Anh Li cho biết mỗi người phải ăn 4-5 múi và nói đùa "sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy sầu riêng nữa". Khi lên máy bay, người vẫn nồng nặc mùi và liên tục phải xin lỗi những hành khách khác.

Gia đình 5 người của Li đang ăn hết 5,5 kg sầu riêng tại sân bay Chiang Mai, Thái Lan, hôm 16/9. Ảnh: Douyin

Đây không phải lần đầu tiên du khách "gặp nạn" với sầu riêng tại nơi công cộng. Năm 2017, một nữ du khách tại ga tàu ở Thành Đô, Tứ Xuyên (Trung Quốc), cũng ăn hết hai quả sầu riêng đến mức bị chảy máu cam.

Hay hồi tháng 3/2016, một tình huống tương tự xảy ra với một phụ nữ đã ăn 5 kg sầu riêng tại sân ga An Huy, Trung Quốc khi bị ngăn cản.

Sầu riêng, được mệnh danh "vua trái cây" ở các nước nhiệt đới, nổi tiếng với mùi hương nồng đặc trưng. Chính mùi hương này khiến sầu riêng bị cấm trên các phương tiện công cộng ở nhiều quốc gia để tránh làm phiền người khác. Năm 2013, mùi sầu riêng từng gây ra một cuộc sơ tán tại một tòa nhà ở Sydney, Australia, do bị nhầm với rò rỉ khí gas.

Minh Phương (Theo Chinatimes, 163.com)