An Hầu Đan - lựa chọn cho bệnh nhân viêm amidan, viêm họng

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Hầu Đan hỗ trợ điều trị viêm amidan, viêm họng điển hình.

Viêm amidan, viêm họng là những bệnh lý về đường hô hấp phổ biến. Bệnh dễ tái phát nếu không điều trị đúng cách. Thông thường, các phương pháp tác động vào triệu chứng: đau rát họng, đờm ho, khó thở,...

Nhận thấy những bất cập đó cùng tâm huyết với những bài thuốc đông y cổ truyền, bác sĩ Hoàng Sầm - chủ tịch Viện Y Học Bản Địa Việt Nam nghiên cứu và tìm ra hoạt chất DCA (giúp ngăn chặn sự phát triển của virus, vi khuẩn gây bệnh đường hô hấp) có trong cây cúc lục lăng (dân gian còn gọi là cây viêm họng) kết hợp cùng xuyên tâm liên cùng nhiều thảo dược quý khác. Sự kết hợp cho ra đời sản phẩm An Hầu Đan.

An Hầu Đan là sản phẩm nghiên cứu là có tác dụng ngăn chặn sự phát triển của virus gây bệnh hô hấp như: viêm amidan, viêm họng,... Sản phẩm giúp tác động vào căn nguyên sâu xa gây nên bệnh viêm họng, viêm amidan, viêm VA, ở trẻ em, người lớn.

Nghiên cứu về công dụng của thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Hầu Đan.

Tháng 5/2020, An Hầu Đan công bố nghiên cứu khoa học về đề tài "An Hầu Đan trong hỗ trợ điều trị các bệnh viêm vùng hầu họng ở trẻ em và người lớn". Sau quá trình nghiên cứu dựa trên 1.230 trẻ em và người lớn sử dụng sản phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Hầu Đan cải thiện trên mọi chỉ số so với nhóm không sử dụng:

Sản phẩm An Hầu Đan hỗ trợ điều trị các bệnh viêm hầu họng, viêm amidan, viêm V.A cấp tính và mạn tính cho kết quả khỏi đạt rất cao 97,56%. Trong đó góp phần khỏi nhanh chiếm 76,02%, khỏi chậm là 21,54%, không khỏi chỉ chiếm 2,44%.

Sản phẩm An Hầu Đan nhận giải thưởng danh giá.

Hiện nay, có rất nhiều bài thuốc đông y, dân gian được mọi người sử dụng để chữa viêm họng, viêm amidan. Bằng những nỗ lực, trong suốt 3 năm có mặt trên thị trường An Hầu Đan nhận nhiều sự tin tưởng của người bệnh, bệnh viện, phòng khám, có mặt tại tất cả các nhà thuốc trên toàn quốc.

Năm 2019 An Hầu Đan đạt huy chương vàng cho giải thưởng "Sản phẩm vì sức khỏe cộng đồng". Đây là giải thưởng danh giá cho số ít các giải thưởng thảo dược.

Nếu bạn đang gặp phải tình trạng đau rát họng, đờm ho, ho kéo dài, tái phát nhiều lần,... do viêm họng, viêm amidan thì liên hệ hotline 18006523 để được tư vấn trực tiếp.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Hầu Đan.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Hầu Đan, XNQC số 1434/2021/XNQC-ATTP, Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế cấp ngày 31/5/2021. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Tìm hiểu thêm về sản phẩm tại đây.

(Nguồn: An Hầu Đan)