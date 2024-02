'Ăn gió nằm sương' rà mìn chiến tranh biên giới phía Bắc

Cách kho chứa vật nổ khoảng 500 m là lán của Đại đội Công binh 19 được dựng từ tre vầu, lợp mái cọ, căng bạt, với khoảng 100 quân nhân đang làm nhiệm vụ.

Từ tháng 12 đến 3 năm sau, nhiệt độ xuống thấp, sương mù dày đặc, tầm nhìn hạn chế, tiến độ rà phá chậm hơn. Quy định về an toàn trong khảo sát, thi công rà phá bom mìn, nêu rõ: Không làm nhiệm vụ rà phá trong điều kiện mưa, bão, sấm, sét, nóng trên 40 độ C, lạnh dưới 10 độ C và trời tối. Các trường hợp đặc biệt do cơ quan có thẩm quyền quyết định.