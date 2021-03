An Giang Tourimex liên kết đẩy mạnh phát triển du lịch

Lãnh đạo Công ty CP Du lịch An Giang (An Giang Tourimex) cho biết sau nhiều năm cải thiện phương thức hoạt động và chất lượng quản lý, đến nay, mục tiêu đẩy mạnh ngành du lịch trở thành lĩnh vực mũi nhọn trong cơ cấu kinh tế cả tỉnh An Giang dần trở nên rõ ràng, góp phần mang lại nhiều hiệu quả thiết thực cho tỉnh nhà.

Cụ thể, năm 2019, ngành du lịch An Giang đã đón nhận hai kỷ lục Việt Nam. Đặc biệt, cả hai kỷ lục này cùng thuộc về khu du lịch Trà Sư gồm: "Rừng tràm Trà Sư đẹp và nổi tiếng nhất Việt Nam để du lịch vào mùa nước nổi" và "Cây cầu tre trong rừng Tràm dài nhất Việt Nam".

"Hai kỷ lục trên là thành quả cho những quyết định táo bạo của chúng tôi cùng sự phối hợp nhịp nhàng từ Chính quyền", lãnh đạo An Giang Tourimex chia sẻ. Trong năm 2019, cả tỉnh An Giang đã đón hơn 9 triệu lượt khách tham quan và lưu trú. Theo báo cáo từ Ban quản lý khu du lịch Trà Sư, từ đầu năm 2019, lượng khách du lịch Trà Sư đã tăng đến 130% so với năm 2018.

Ông Trần Minh Trí (bìa phải) nhận bằng khen từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang vì những đóng góp tích cực đối với ngành du lịch tỉnh An Giang. Ảnh: Trọng Tuấn.

Với những thành tựu trên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang đã trao bằng khen vinh dự cho ông Trần Minh Trí - Tổng giám đốc Công ty CP Du lịch An Giang trong việc đẩy mạnh phát triển du lịch tỉnh An Giang giai đoạn 2015, định hướng đến năm 2020.

Hai năm trở lại đây, dù chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực của Covid-19, đặc biệt trong ngành du lịch, nhưng bằng sự nhạy bén trong tư duy, thích nghi nhanh với thay đổi, khu du lịch Trà Sư nhanh chóng triển khai nhiều hoạt động mang tính nhân văn như: thả cá dụ chim trời, tiếp tục cải tạo cảnh quan khu rừng theo hướng phát triển sinh thái bền vững... Nhiều du khách nhận xét, bằng những hoạt động nhân văn này, Trà Sư vẫn luôn là một trong những điểm đến hấp dẫn du khách trong bối cảnh Covid-19 đầy biến động.

Đường hoa giấy cùng vô số loài chim cò tại khu du lịch Trà Sư dịp Tết Tân Sửu. Ảnh: Trọng Tuấn.

Dù trong bối cảnh Covid-19 thời gian qua, An Giang Tourimex vẫn biết cách tận dụng khai thác tối ưu và hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên hiện hữu như liên kết với cộng đồng dân cư địa phương, giúp họ tham gia vào hoạt động du lịch tại Trà Sư.

Theo đại diện An Giang Tourimex, những hoạt động trên không chỉ nâng cao giá trị văn hóa, mở rộng chất lượng du lịch, mà còn đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, tạo nhiều việc làm cho bà con trong và ngoài vùng. Trong đó, nhiều sản phẩm đã và đang được đăng ký OCOP (doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, chủ hộ sản xuất...) như mật ong rừng tràm Trà Sư, rượu cà na, rượu thốt nốt...

Trong tham luận tại hội nghị tổng kết về đẩy mạnh phát triển du lịch tỉnh An Giang, đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh An Giang nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển loại hình du lịch sinh thái tại địa phương. Vì hoạt động này không chỉ tạo cho du khách cảm giác thoải mái khi chiêm ngưỡng vẻ kỳ thú của thiên nhiên, mà còn giúp họ nâng cao hiểu biết về văn hóa cộng đồng, những hoạt động mang đậm bản sắc dân tộc.

Theo lãnh đạo An Giang Tourimex, trong kế hoạch phát triển du lịch An Giang, quần thể du lịch tiêu biểu tại hai huyện biên giới Tri Tôn và Tịnh Biên giúp du khách hiểu ý nghĩa của những giá trị phi vật thể xung quanh, nâng cao sự hiểu biết về các giá trị lịch sử xuyên suốt nhiều sự kiện chiến tranh, thông qua nhiều vật thể thời chiến. Trong đó, khu du lịch Đồi Tức Dụp (huyện Tri Tôn) không chỉ thu hút các nhà nghiên cứu văn hóa - lịch sử trong và ngoài nước, mà còn là điểm đến có sức hấp dẫn lớn của du lịch An Giang.

"Đồi Tức Dụp cuốn hút du khách bởi sự phong phú của hệ thống hang động, được tạo ra từ các khối đá granite tự nhiên dài nhất Việt Nam và vẻ đẹp của nét mỹ thuật hiện đại dung hòa trong từng công trình kiến trúc giải trí", lãnh đạo An Giang Tourimex cho hay.

Với những bước tiếp thành công của du lịch An Giang, ngành công nghiệp không khói tỉnh này được kỳ vọng sẽ nhanh chóng trở thành lĩnh vực kinh tế mũi nhọn, thu về hàng nghìn tỷ đồng cho địa phương trong tương lai, bằng tầm nhìn chiến lược của doanh nghiệp du lịch vì cộng đồng.

Trọng Tuấn