An Giang mạo hiểm để thắng lớn ở giải đua xe đạp xuyên Việt

Thanh HóaÊ-kíp Lộc Trời An Giang chọn chiến thuật mạo hiểm để thắng chặng bảy giải đua xe đạp xuyên Việt tranh Cup Truyền hình TP HCM - HTV Cup – 2024.

Sau một ngày nghỉ, sáng nay 10/4, đoàn đua chặng bảy nội dung đồng đội tính giờ tại thành phố Sầm Sơn, với lộ trình dài 26,1 km. Thời gian của chặng này không chỉ tính vào thành tích đồng đội, mà còn tính vào thành tích cá nhân chung cuộc. Do đó, các đội đua phải có những chiến thuật hợp lý để đưa những quân bài tốt nhất của mình vào bảng thành tích tổng.

Đội An Giang đang cố gắng giúp Rikunov tranh Áo Vàng, và Nguyễn Tấn HOài tranh Áo Cam. Trong khi đó, Vinama TP HCM cố gắng giúp Timofei bảo vệ Áo Vàng. Với những mục tiêu đó, hai đội đề ra các chiến thuật khác nhau hòng thắng chặng đua then chốt này, và An Giang đã thắng nhờ mạo hiểm.

An Giang xuất phát trước, bằng dàn xe tiền tỷ, với bảy tay đua tung hết sức rồi loại dần từng cua-rơ. Khi đi được nửa đoạn đường, họ chỉ còn ba người trên đường đua, gồm Tăng Quý Trọng, Rikunov và Nguyễn Tấn Hoài, thay phiên nhau kéo.

Ê-kíp Lộc Trời An Giang với 7 tay đua xuất phát chặng 7 tại Sầm Sơn, Thanh Hóa sáng 10/4. Ảnh: Đông Huyền

Chứng kiến đội An Giang chỉ còn ba tay đua, cựu HLV xe đạp Việt Nam Trần Văn Quýt phải thốt lên: "Quá mạo hiểm". Ông Quýt phân tích, nội dung đồng đội tính giờ tính thành tích của ba VĐV, do đó, khi đường còn dài, lỡ một cua-rơ gặp sự cố, chẳng hạn bể bánh, thành tích của đội đua đó sẽ bị ảnh hướng rất lớn. "Đây là canh bạc tất tay, ba tay đua đi sẽ có tốc độ tốt nhưng tiềm ẩn quá nhiều rủi ro. Rất may An Giang không có bất trắc nào xảy ra", ông Quýt nói.

Ngược lại, Vinama TP HCM cũng xuất phát với bảy tay đua trên dàn xe tiền tỷ, nhưng họ duy trì cả bảy người, để thay phiên nhau làm đầu kéo. Chỉ đến khi đi được hai phần ba quãng đường, họ mới lần lượt loại dần ba người, giữ lại bốn để đưa nhau về đích. "Đây là cách tính an toàn, vì nếu một cua-rơ chẳng may gặp sự cố, đội vẫn còn đủ ba tay đua về đích để tính thành tích", HLV Văn Quýt giải thích.

Nhờ chiến thuật mạo hiểm cùng sức mạnh của các tay đua mạnh về cá nhân tính giờ, An Giang giành chiến thắng chặng sau 30 phút 44 giây, tốc độ trung bình 50,946 km/h. Họ hơn Đồng Tháp 21 giây và hơn Vinama TP HCM 39 giây.

Kết quả này giúp An Giang đưa tay đua chủ lực Rikunov áp sát Áo Vàng của Timofei (Vinama TP HCM), với cách biệt chỉ là 14 giây, qua đó rộng đường đánh chiếm trong cách chặng tiếp theo. An Giang còn giúp Nguyễn Tấn Hoài nới rộng khoảng cách Áo Cam với đối thủ phía sau là Nguyễn Tuấn Vũ (Vinama TP HCM) lên đến 50 giây.

Các danh hiệu khác không đổi, Áo Xanh thuộc về Rikunov (An Giang), Áo Trắng đang thuộc về Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7). Đội TP HCM Vinama vẫn nhất đồng đội, kế sau lần lượt là An Giang rồi Đồng Nai.

Ngày mai 11/4, các cua-rơ sẽ thi đấu chặng tám từ Sầm Sơn đi Vinh, Nghệ An dài 152 km.

Lịch đấu các chặng của Cup Truyền hình TP HCM - HTV Cup - 2024.

Đức Đồng