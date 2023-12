An Giang dừng nhiều mỏ cát để xử lý vi phạm

Năm mỏ cát và ba khu vực nạo vét có thu hồi cát bị tạm dừng hoạt động, để tổ công tác tỉnh xem xét, xử lý hàng loạt vi phạm.

Động thái vừa được UBND An Giang đưa ra sau khi tiến hành đo đạc hiện trạng các khu mỏ, phát hiện nhiều bất thường.

Mỏ cát ở TP Long Xuyên vừa có quyết định tạm dừng nạo vét, tháng 11/2023. Ảnh: Trần Thanh

UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu, lập tổ công tác và khoanh vùng các sai phạm như: khai thác, nạo vét vượt độ sâu, công suất, trữ lượng cho phép, cung cấp cát không đúng công trình được chỉ định, lợi dụng bán ra ngoài thị trường.

Tổ được yêu cầu tiến hành khẩn trương, công khai, khách quan, đúng quy định. Riêng các mỏ cát đã thu hồi hoặc chấm dứt hiệu lực cũng phải đo đạc địa hình đáy sông, báo cáo kết quả và đề xuất hướng xử lý.

An Giang là một trong những địa bàn ở Đồng bằng sông Cửu Long xảy ra nhiều vi phạm đến khai thác cát. Liên quan các sai phạm tại các mỏ cát, ba tháng trước Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố nhiều cán bộ tỉnh An Giang trong đó có Phó chủ tịch UBND tỉnh - Trần Anh Thư, Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường - Nguyễn Việt Trí, cùng nhiều doanh nghiệp cát.

Ông Thư bị cáo buộc lợi dụng cương vị Phó chủ tịch tỉnh đã chỉ đạo Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tạo điều kiện cho Công ty Trung Hậu 68 được thăm dò, khai thác, nâng trữ lượng, công suất khai thác, bỏ qua những sai phạm trong quá trình khai thác tại mỏ cát. Ông Thư sau đó được Tổng giám đốc Công ty Trung Hậu 68 chi 1,2 tỷ đồng.

Công ty Trung Hậu 68 được cấp phép khai thác hơn 1,5 triệu m3 để cung cấp các công trình trọng điểm song đã lợi dụng giấy phép này, khai thác tới hơn 4,7 triệu m3 cát, trị giá tạm tính khoảng 253 tỷ đồng. Công ty bỏ ngoài sổ sách không khai báo và nộp nghĩa vụ tài chính với số cát khai thác vượt giấy phép 3,2 triệu m3 này.

Ngọc Tài