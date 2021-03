An Giang cách ly hơn 60 người về từ Campuchia

61 người dân tộc Chăm có hộ khẩu tại tỉnh An Giang, sang Campuchia làm thuê, trở về nước được đưa vào khu cách ly tập trung phòng Covid-19.

Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên tiếp nhận, bàn giao 61 người cho Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh An Giang vào tối 20/3, để lấy mẫu xét nghiệm, đưa đi cách ly tại huyện Tịnh Biên. Trong số này, 60 người có hộ khẩu tại huyện An Phú, một người ở huyện Châu Thành.

61 người tại Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, ngày 20/3. Ảnh: Biên phòng cung cấp.

Những người này trước đây xuất cảnh trái phép sang tỉnh Kampong Thom, Campuchia làm thuê. Mấy ngày qua, dịch ở Campuchia diễn biến phức tạp, họ lo ngại nên cùng nhau trở về nước. Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 53 người về hành vi Xuất cảnh trái phép; không xử phạt 8 trẻ em dưới 16 tuổi.

Tỉnh An Giang có gần 100 km đường biên giới tiếp giáp Campuchia; với 4 cửa khẩu quốc gia và quốc tế cùng nhiều đường mòn lối mở. Tình trạng vượt biên ở An Giang diễn biến phức tạp khi Covid-19 bùng phát... Cuối năm ngoái, 6 người từ Campuchia vượt biên bằng xuồng qua sông Bình Di vào huyện An Phú, An Giang. 4 người trong nhóm sau đó nhiễm nCoV.

Cửu Long