An Giang bỏ trạm thu phí 'bao vây' Miếu Bà Chúa Xứ

Ban quản lý khu du lịch điều chỉnh vị trí bán và soát vé tham quan Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam, thay vì đặt trạm thu phí bao quanh di tích như trước.

Theo phương án mới công bố ngày 22/10, Ban quản lý Khu du lịch quốc gia núi Sam bố trí ba vị trí bán vé tại điểm trung chuyển khách, đường Tân Lộ Kiều Lương và phố đi bộ trước đình Vĩnh Tế; cùng ba điểm soát vé tại cổng sau Miếu Bà, trước chùa Tây An và trước đình Vĩnh Tế.

Vào mùa cao điểm lễ hội, đơn vị sẽ mở thêm 2-3 điểm bán vé để giảm áp lực. Phí tham quan mới dự kiến áp dụng từ quý 4 năm nay.

Người dân viếng Miếu Bà Chúa Xứ vào dịp lễ. Ảnh: Thanh Tùng

Cách bố trí này thay cho phương án cũ gồm ba trạm thu phí đặt ở đường Tân Lộ Kiều Lương và hai tuyến nối quốc lộ 91, cách khu miếu khoảng một km. Nhiều du khách và người dân từng phản ứng vì người không có nhu cầu vào miếu vẫn bị thu phí khi đi qua khu vực này.

Ông Trương Hữu Tiền, Giám đốc Ban quản lý Khu di tích, cho biết phương án mới đảm bảo thu đúng, thu đủ, không còn tình trạng "chặn xe thu phí" như trước. Cùng với việc điều chỉnh, tỉnh An Giang sẽ xây dựng tuyến phố đi bộ dọc ba di tích chính gồm Miếu Bà, chùa Tây An và Lăng Thoại Ngọc Hầu để tạo điểm nhấn văn hóa, đồng thời cấm bán hàng rong, nhang đèn, xe ôm, xe lôi đạp, chấm dứt nạn chèo kéo, lừa đảo gây mất an ninh trật tự.

Ba trạm cũ "bủa vây" miếu Bà Chúa Xứ khiến nhiều người không đi viếng chùa cũng mất phí. Đồ họa: Khánh Hoàng

Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam là một trong 5 di tích quốc gia thuộc Khu du lịch quốc gia núi Sam, cùng với Lăng Thoại Ngọc Hầu, chùa Tây An, chùa Hang và đình Châu Phú, được Chính phủ công nhận năm 2017.

Hoạt động thu phí tham quan đã được thực hiện từ trước năm 2013, chủ yếu trong mùa lễ hội Vía Bà Chúa Xứ (tháng 1-4 âm lịch). Sau đó, việc thu phí quanh năm được giao cho Ban quản lý thực hiện với mức 20.000 đồng mỗi người. Trung bình ba năm gần đây, đơn vị thu hơn 40 tỷ đồng/năm, trong đó 50% nguồn thu giữ lại để chi trả lương, phúc lợi xã hội và khen thưởng.

Cuối năm 2024, Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại nhờ tính gắn kết cộng đồng và thúc đẩy bình đẳng giới.

Ngọc Tài