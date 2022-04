An Gia và FPT hoàn thành giai đoạn một dự án chuyển đổi số

Tập đoàn An Gia vừa vận hành hệ thống quản trị doanh nghiệp SAP S/4HANA do Công ty Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) tư vấn triển khai.

FPT IS đã triển khai bộ giải pháp đặc thù cho ngành bất động sản được đơn vị phát triển trên nền tảng SAP S/4HANA cho khoảng 40 công ty thành viên của An Gia chỉ trong hơn 6 tháng. Hệ thống đưa vào vận hành giúp An Gia đảm bảo sự minh bạch trong các hoạt động pháp lý, bán hàng, vận hành, kiểm toán, đồng thời, xây dựng kênh huy động vốn đa dạng, tối đa hoá dòng tiền, kiểm soát các rủi ro tài chính. Đây sẽ là hệ thống lõi quan trọng FPT IS tiếp tục xây dựng hệ sinh thái đầy đủ cho tập đoàn.

Ông Nguyễn Bá Sáng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bất động sản An Gia. Ảnh: An Gia

Việc ứng dụng công nghệ vào quản trị doanh nghiệp là bước thay đổi chiến lược của An Gia trong hành trình chuyển đổi số. Tập đoàn An Gia đánh giá việc vận hành SAP S/4HANA với công nghệ đám mây "RISE with SAP" phù hợp với mục tiêu và định hướng phát triển, tạo nên một hệ thống quản trị tiên tiến, minh bạch các hoạt động và hoàn thiện chuỗi giá trị nhằm nâng cao trải nghiệm của khách hàng. Hệ thống cũng giúp tiết kiệm đáng kể chi phí đầu tư hạ tầng, linh hoạt trong mở rộng các phân hệ theo nhu cầu.

Ông Nguyễn Bá Sáng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bất động sản An Gia cho biết: "Thông qua hệ thống tối ưu này, chúng tôi sẽ tiếp tục mang đến cho khách hàng những sản phẩm dịch vụ và trải nghiệm tốt nhất. Đồng thời, việc chuyển đổi số cũng mở ra nhiều cơ hội phát triển hơn, đưa An Gia trở thành nhà phát triển bất động sản hàng đầu tại Việt Nam".

Đại diện các bên bấm nút vận hành hệ thống. Ảnh: An Gia

Ông Nguyễn Hoàng Minh – Tổng Giám đốc FPT IS cho biết đơn vị xem việc chuyển đổi số cho An Gia là dự án quan trọng. Thời gian tới, FPT IS sẽ tiếp tục ứng dụng phương pháp luận cùng bộ giải pháp đặc thù được phát triển riêng cho ngành xây dựng - bất động sản trên nền tảng SAP vào dự án lần này.

"Việc đưa vào vận hành hệ thống là nền tảng quản trị vững chắc giúp An Gia nâng cao năng lực cạnh tranh và phát huy tối đa các nguồn lực của Tập đoàn. Chúng tôi tin tưởng với định hướng chuyển đổi số rõ nét, An Gia sẽ tiếp tục có những bước phát triển nhanh chóng trên thị trường bất động sản Việt Nam", ông Nguyễn Hoàng Minh chia sẻ.

Ông Nguyễn Hồng Việt, Giám đốc điều hành SAP Việt Nam cũng đánh giá cao dự án chuyển đổi số lần này. Theo ông Việt, việc ứng dụng thực tiễn thành công hệ thống mới sẽ giúp An Gia áp dụng quy trình quản trị tiên tiến theo chuẩn quốc tế, chuẩn hóa hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực quản trị điều hành. Ông Việt khẳng định: "Với khả năng tích hợp dữ liệu từ tất cả các quy trình trong kinh doanh, giải pháp sẽ giúp An Gia nâng cao chất lượng trải nghiệm, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng và tăng năng lực cạnh tranh trên thị trường".

Ngoài triển khai hệ thống SAP S/4HANA với công nghệ "RISE with SAP", dịp này, An Gia cũng ứng dụng các giải pháp vệ tinh xung quanh như hóa đơn điện tử FPT.eInvoice, giải pháp ký số từ xa FPT.eSign.

Trước đó, trong tháng một, Tập đoàn Bất động sản An Gia và Tập đoàn FPT đã ký kết hợp tác toàn diện trong hành trình chuyển đổi số bằng việc dịch chuyển sang công nghệ đám mây với RISE with SAP, hướng đến mục tiêu xây dựng và hoàn thiện hệ thống quản lý tổng thể doanh nghiệp.

Hoài Phương