An Gia tung chính sách thanh toán 10% nhận nhà vào ở

TP HCMMột căn 3 phòng ngủ dự án Westgate Bình Chánh, khách hàng thanh toán trước khoảng 370 triệu là có thể dọn vào ở ngay, phần còn lại trả chậm trong 24 tháng.

Theo đó, từ 1/9, khách thanh toán 10% có thể ký hợp đồng mua bán và dọn vào ở ngay, không cần thêm chi phí nào, sau đó chia nhỏ thanh toán.

12 tháng tiếp theo, người mua trả thêm 20%, sau đó dừng lại đến 24 tháng từ ngày ký hợp đồng mua bán mới chi trả tiếp 65%. Với việc thiết kế chính sách ưu đãi khác biệt, chủ đầu tư An Gia kỳ vọng gia tăng giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhóm khách hàng có nhu cầu ở thực.

"Đối chiếu với các phương thức thanh toán đang áp dụng trên thị trường, ưu đãi này chưa từng có tiền lệ", đại diện An Gia nhìn nhận. Xét về tỷ lệ thanh toán 10%, đây là mức thấp nhất để nhận nhà từ trước đến nay do đa số dự án cần chi trả 95% mới có thể nhận nhà. Ngoài ra, tính đến cột mốc nhận nhà, Westgate có thời gian ưu đãi nhiều hơn hai năm so với dự án đang xây. Bên cạnh đó, sách này giúp khách hàng vừa có nhà ở mà không cần vay ngân hàng, đồng thời tiết kiệm chi phí thuê nhà.

Ngoài ra, do tỷ lệ thanh toán ban đầu chỉ 10% nên số vốn khách mua chi trả ban đầu cũng tương đối cạnh tranh. Lấy ví dụ, một căn 3 phòng ngủ, khách hàng thanh toán trước khoảng 370 triệu là có thể dọn vào ở.

Những ô cửa sáng đèn tại dự án Westgate. Ảnh: An Gia

Đánh giá về chính sách này, đại diện một đơn vị phân phối địa ốc cho rằng, hiện nay lãi suất thả nổi đang cao, lo lắng về pháp lý và chất lượng dự án cũng khiến nhiều người băn khoăn. Do đó, chính sách của Westgate thời điểm này giúp giải tỏa nỗi lo của khách hàng.

Bên cạnh nhóm khách hàng mục tiêu là khách mua ở thực, chủ đầu tư cũng nhắm tới nhóm khách đầu tư, kinh doanh. "Với việc bỏ ra số vốn ban đầu chỉ 10% và trả chậm đến 2026, khách mua có thể gia tăng lợi nhuận nhiều lần trên số tiền chi trả ban đầu. Ngoài ra, khách hàng có thể cầm chắc lợi nhuận với chính sách cam kết cho thuê dao động từ 240 đến 840 triệu đồng", đại diện An Gia bổ sung.

Cùng chính sách thanh toán ưu đãi, thời gian này An Gia cũng tặng gói nội thất hoàn thiện cao cấp từ thương hiệu An Cường, tổng giá trị từ 200 đến hơn 300 triệu tùy diện tích căn hộ. Chủ đầu tư chiết khấu đến 10% khi thanh toán nhanh và hotdeal cùng mua lên tới 3%. Đáng chú ý, tất cả ưu đãi được cộng dồn, giúp chủ nhân có thể tối ưu chi phí.

Theo đại diện An Gia, thời gian qua, dự án căn hộ Westgate được thị trường quan tâm, đón nhận. Tính đến nay, khu căn hộ hấp thụ 95% tổng sản phẩm. Ghi nhận từ Google Trends, từ thời điểm nhận nhà đến nay, nhu cầu tìm kiếm khu căn hộ đã tăng gấp đôi so với trước khi nhận nhà. "Điều này cho thấy, vẫn đang có một lượng lớn người mua có nhu cầu nhà ở sẵn, chờ đợi chính sách phù hợp để xuống tiền", đại diện An Gia đánh giá.

Tổ hợp căn hộ Westgate tọa lạc tại trung tâm hành chính Bình Chánh đã đi vào vận hành, đón cư dân về an cư lạc nghiệp. Ảnh: An Gia

Ông Võ Hồng Thắng - Giám đốc Mảng Dịch vụ Tư vấn và Phát triển dự án DKRA Group, thời điểm này là cơ hội "mười năm có một" để mua bất động sản có mức giá chiết khấu và ưu đãi cao. Ghi nhận thực tế, đa phần ưu đãi hiện thanh toán 30% đến khi nhận nhà. Giải pháp này có các ưu điểm như giúp khách mua có thêm thời gian chuẩn bị dòng tiền, vốn nhỏ vẫn tự tin sở hữu nhà ở, song người mua có thể đối mặt rủi ro dự án trễ tiến độ, "gánh nợ" và mất thanh khoản khi lãi suất thả nổi quá cao.

Tọa lạc tại trung tâm hành chính Bình Chánh, dự án Westgate được đánh giá cao về chất lượng với hơn 50 tiện ích cao cấp, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế đến từ Tokyu - Nhật Bản. Bên cạnh đó, An Gia đã bổ sung thêm hàng loạt hạng mục, tiệm cận dự án cao cấp như phòng tập golf 3D, sân tennis thời thượng, phòng tiệc, karaoke, sauna... Dự án cũng thuận tiện kết nối hệ thống bệnh viện, trường học, công viên, cơ quan hành chính...

Tiện ích sân golf 3D tại dự án. Ảnh: An Gia

Ngoài chính sách thanh toán ưu đãi, Westgate mở ra cơ hội an cư phù hợp với người dân với mức giá từ 37 triệu mỗi m2. Trong khi đó, dữ liệu từ DKRA cho thấy, trong quý II vừa qua, giá trung bình căn hộ TP HCM đã vào khoảng 67 triệu mỗi m2.

Hoài Phong