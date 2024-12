An Gia trao sổ hồng Westgate sau 9 tháng giao nhà

Tập đoàn BĐS An Gia trao sổ hồng Westgate từ tháng 12, hoàn thành cam kết với người mua, đồng thời đang đẩy nhanh tiến độ nhiều dự án khác.

Westgate nằm tại trung tâm hành chính huyện Bình Chánh, có quy mô khoảng 3,1 ha, gồm 4 tòa tháp Danube, Seine, Mekong và Thames với khoảng 2.000 căn hộ. Hiện đông đảo cư dân đã dọn về đây sinh sống, tỷ lệ lấp đầy trên 80%. Góp phần hoàn thiện pháp lý, đảm bảo quyền lợi cho cư dân, chủ đầu tư An Gia (mã chứng khoán AGG) đã bắt đầu bàn giao sổ hồng từ đầu tháng 12.

Theo An Gia, việc hoàn thiện hồ sơ pháp lý và thủ tục cấp sổ hồng minh chứng cho năng lực về chuyên môn, tài chính cũng như uy tín của chủ đầu tư, nhà phát triển dự án, thể hiện cam kết đối với người mua. "Điều này còn khẳng định cho sự lựa chọn đúng đắn của khách hàng khi gửi niềm tin vào các dự án của chúng tôi", đại diện đơn vị nói.

An Gia có kinh nghiệm hơn một thập kỷ theo đuổi phân khúc nhà ở vừa túi tiền tại TP HCM và khu vực phía Nam. Chiến lược của An Gia là tập trung mở rộng quỹ đất, tích cực tìm kiếm cơ hội, thực hiện M&A, ưu tiên các dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư với thời gian triển khai nhanh.

Cư dân Westgate nhận sổ hồng. Ảnh: An Gia

Mặt khác, để đa dạng nguồn vốn phát triển dự án, An Gia cũng tăng cường đầu tư hợp tác với các tổ chức, quỹ đầu tư nước ngoài như Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc... Các nhà đầu tư này tham gia góp vốn trực tiếp vào dự án An Gia triển khai, đồng thời, trở thành cổ đông lớn hiện thực hóa chiến lược phát triển các nhà ở trung cấp.

Lãnh đạo đơn vị cho biết quan điểm là không chạy theo thị trường, không mua quỹ đất hay dự án bằng mọi giá. Thay vào đó, chủ đầu tư sẽ có những phân tích kỹ càng về khu đất, để khi đưa ra thị trường, giá thành sản phẩm phù hợp với túi tiền của đa số người mua. "Chúng tôi kiên định với mục tiêu phát triển dự án bất động sản trên nền tảng pháp lý minh bạch, sản phẩm chất lượng, dịch vụ tận tâm", đại diện An Gia nhận định.

Các dự án triển khai gần đây như Westgate (Bình Chánh), The Standard (Bình Dương) thu hút người mua nhờ thiết kế, tiện ích hiện đại, đảm bảo tiến độ bàn giao nhà, hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản cho cư dân.

Khu phức hợp Westgate, Bình Chánh. Ảnh: An Gia

Coi việc mở rộng quỹ đất là chiến lược xuyên suốt, trong giai đoạn 2025-2026, tập đoàn địa ốc sẽ tiếp tục gia tăng các quỹ đất sạch để triển khai dự án mới.

Hiện đơn vị lên kế hoạch ra mắt 3.000 căn hộ dự án The Gió Riverside trong quý I/2025. Dự án có diện tích khoảng 2,9 ha, liền kề trục xa lộ Hà Nội, được khởi công xây dựng từ tháng 6/2024 sau khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng từ 2022.

The Gió Riverside có hai khối công trình chung cư cao 40 tầng nổi, ba tầng hầm. Tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 297.000 m2, mật độ xây dựng chung cư 30,73%. Dự án cũng có công trình trường học với diện tích sàn xây dựng hơn 14.484 m2, mật độ xây dựng 9,43%. Công trình gồm 5 tầng nổi, một tầng hầm, đáp ứng các tiêu chuẩn về xây dựng công trình giáo dục trong khu dân cư.

Phối cảnh dự án The Gió Riverside. Ảnh: An Gia

Theo đại diện An Gia, dù chưa chính thức ra mắt thị trường, dự án The Gió Riverside vẫn nhận được sự quan tâm từ giới đầu tư và các gia đình trẻ nhờ đảm bảo đầy đủ hồ sơ, giấy tờ pháp lý. Toàn dự án có khoảng 3.000 sản phẩm gồm căn hộ, shophouse. "Các căn hộ có diện tích khá đa dạng, phù hợp với các nhu cầu khác nhau của từng nhóm đối tượng khách hàng", đại diện An Gia nói.

Hiện chủ đầu tư An Gia tiến hành gặp gỡ, kết nối các đối tác, đại lý phân phối nhằm mở rộng các kênh phân phối, phục vụ cho kế hoạch kinh doanh trong giai đoạn tới.

Đại diện đơn vị cho biết đây là bước đi cần thiết trong chiến lược quảng bá, phân phối sản phẩm, đáp ứng nhu cầu nhà ở ngày càng cao của thị trường. Công ty xác định các đại lý, đối tác chiến lược là "bạn đồng hành" quan trọng và là một trong những nhân tố quyết định sự thành công của dự án The Gió Riverside.

"Chúng tôi cam kết về các chính sách hợp tác minh bạch và hấp dẫn, nhằm mang đến cho các đối tác, các đại lý phân phối những quyền lợi tối ưu nhất", đại diện An Gia nhận định.

Cùng với kế hoạch ra mắt dự án The Gió Riverside, trong 2-3 năm tới, chủ đầu tư dự kiến triển khai thêm hai dự án trọng điểm là The Lá Village (TP HCM) và Westgate 2 (TP HCM) với tổng quy mô gần 10.000 sản phẩm. Đồng thời, doanh nghiệp tích cực mở rộng các quỹ đất sạch, đầy đủ pháp lý tại TP HCM, Bình Dương - những khu vực tập trung phân khúc sản phẩm là thế mạnh của An Gia.

Hoài Phương