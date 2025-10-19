An Gia Solar triển khai mô hình đầu tư điện mặt trời 0 đồng

An Gia Solar phối hợp cùng Shinhan Finance triển khai mô hình điện mặt trời "0 đồng đầu tư ban đầu", giúp hộ gia đình tiết kiệm chi phí điện và góp phần thúc đẩy mục tiêu chuyển đổi xanh.

An Gia Solar phối hợp cùng Công ty Tài chính TNHH MTV Shinhan Việt Nam (Shinhan Finance) tổ chức hội thảo "Giới thiệu giải pháp đầu tư điện mặt trời 0 đồng" tại tòa nhà The Mett, Khu đô thị mới Thủ Thiêm, ngày 17/10. Sự kiện thu hút gần 100 khách mời cùng đại diện các đối tác công nghệ như Huawei và JA Solar.

Hội thảo "Giới thiệu giải pháp đầu tư điện mặt trời 0 đồng" tổ chức ngày 17/10. Ảnh: An Gia Solar

Tại hội thảo, An Gia Solar giới thiệu giải pháp đầu tư điện mặt trời "0 đồng", kết hợp chính sách trả chậm linh hoạt và bảo trì miễn phí 2 năm. Theo đại diện công ty, giải pháp này giúp các hộ gia đình dễ dàng lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời mà không cần chi trả chi phí lớn ban đầu, đồng thời có thể tiết kiệm hóa đơn điện ngay từ tháng đầu tiên.

Khách hàng chỉ cần thanh toán theo hình thức trả chậm định kỳ thay vì thanh toán toàn bộ chi phí lắp đặt ban đầu. An Gia Solar đảm nhận toàn bộ quy trình từ khảo sát, thiết kế, thi công đến bảo trì, bảo dưỡng định kỳ, giúp người dùng an tâm về chất lượng và hiệu quả sử dụng.

Trong khuôn khổ sự kiện, đại diện Huawei và JA Solar, các đối tác chiến lược của An Gia Solar cũng chia sẻ về các công nghệ then chốt trong mô hình này, bao gồm inverter thông minh và tấm pin hiệu suất cao, góp phần tối ưu hóa hiệu quả khai thác và tăng khả năng hoàn vốn đầu tư.

Hội thảo thu hút nhiều khách mời với nhu cầu tìm hiểu về điện mặt trời cho hộ gia đình. Ảnh: An Gia Solar

Đại diện An Gia Solar cho biết, việc hợp tác với Shinhan Finance và các đối tác công nghệ như Huawei và JA Solar là bước đi chiến lược để doanh nghiệp mở rộng tiếp cận nhóm khách hàng cá nhân.

"Chúng tôi tin rằng mái nhà của mỗi gia đình đều có thể trở thành một khoản đầu tư sinh lời, vừa tiết kiệm chi phí điện, vừa đóng góp vào mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam", đại diện doanh nghiệp chia sẻ.

Được thành lập với phương châm "Xài điện thả ga - Không lo chi phí", An Gia Solar là một trong những doanh nghiệp tiên phong tại Việt Nam cung cấp giải pháp điện mặt trời áp mái trọn gói cho hộ gia đình. Giải pháp điện mặt trời "0 đồng đầu tư ban đầu" là một phần trong chiến lược thúc đẩy sử dụng năng lượng tái tạo của An Gia Solar, hướng tới mục tiêu phổ cập điện mặt trời cho hộ gia đình đô thị thông qua các mô hình tài chính linh hoạt và dịch vụ hậu mãi chuyên nghiệp.

Đội ngũ tư vấn của An Gia Solar giải đáp các thắc mắc của khách hàng trong hội thảo. Ảnh: An Gia Solar

Với đội ngũ kỹ thuật giàu kinh nghiệm và sự hợp tác chiến lược với các đối tác công nghệ quốc tế như Huawei và JA Solar, công ty đặt mục tiêu trở thành đơn vị dẫn đầu trong việc thúc đẩy chuyển đổi xanh và giảm gánh nặng chi phí điện sinh hoạt tại các đô thị.

(Nguồn: An Gia Solar)