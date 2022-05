An Gia ra mắt villa, nhà phố trong khu biệt lập

Dòng sản phẩm villa, nhà phố mới tại khu biệt lập The Standard (Bình Dương) vừa được Tập đoàn bất động sản An Gia (HoSE:AGG) ra mắt với số lượng chỉ 99 căn.

Tọa lạc tại Tân Phước Khánh 10 (Bình Dương), khu biệt lập The Standard gây chú ý khi vừa ra mắt bởi ưu điểm về quy hoạch khép kín, đồng bộ, đáp ứng nhu cầu ở thực của giới chuyên gia, kỹ sư cấp cao.

Không gian sống phong cách resort

Dòng sản phẩm nhà phố vừa ra mắt có thiết kế lệch tầng, giúp tối ưu không gian. Theo đó, mỗi căn nhà đều sở hữu giếng trời thông thoáng và 40 m2 sân vườn, khoảng cách mỗi căn 4,8-5m.

Nội khu dự án trang bị chuỗi tiện ích phong cách resort như clubhouse triệu đô, công viên trung tâm 4.000 m2, khu vực café, hồ bơi, khu vui chơi ngoài trời, phòng gym, yoga, bar-lounge sang trọng...

Khu biệt lập The Standard sở hữu chuỗi tiện ích phong cách resort.

Theo đại diện chủ đầu tư, trong bối cảnh hiện nay, sức khỏe và chất lượng không gian sống là vấn đề mà cư dân, khách hàng quan tâm.

"Với The Standard, chúng tôi không chỉ đáp ứng tốt nhu cầu bảo vệ sức khỏe nhờ quy hoạch khép kín, riêng tư và an ninh mà còn mang đến trải nghiệm sống như nghỉ dưỡng mỗi ngày dành cho cộng đồng cư dân", vị này nói.

Tập đoàn An Gia cũng chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm phục vụ cư dân. Cụ thể, chủ đầu tư sẽ mang tiêu chuẩn Nhật Bản áp dụng cho toàn bộ hệ thống quản lý, vận hành và cung cấp dịch vụ.

"Việc mở rộng hợp tác với đối tác Nhật Bản cho thấy sự khác biệt của An Gia trong việc thiết lập tiêu chuẩn sống mới, phù hợp với văn hóa, nhu cầu của khách hàng châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng, trước bối cảnh thị trường có xu hướng liên kết với các doanh nghiệp nước ngoài", đại diện An Gia nhận định.

Điểm khác biệt trong quản lý vận hành khu biệt lập The Standard là hệ thống quản gia cung cấp đầy đủ các tiện ích - dịch vụ với chất lượng tương đương các khách sạn cao cấp như giúp việc, giặt ủi, rửa xe, bảo trì, sửa chữa các thiết bị điện nước, chăm sóc thú cưng hoặc thậm chí là đặt hoa, mua bánh sinh nhật, tổ chức tiệc... Đồng thời, sự an toàn, riêng tư của gia chủ cũng sẽ được bảo đảm bởi hệ thống an ninh 24/7.

Bài toán nhà ở cho chuyên gia

Đón đầu nhu cầu nhà ở dành cho giới chuyên gia, An Gia công bố chương trình đồng hành tài chính với mức giá khoảng 22 triệu đồng mỗi m2 không gian sống. Người mua nhà chỉ cần thanh toán 30% có thể nhận nhà ở ngay hoặc khai thác cho thuê, kinh doanh. Chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc trong 18 tháng.

Không gian sống bên trong The Standard.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư còn chiết khấu thêm 1% cho khách hàng thân thiết, 2% cho cổ đông AGG hoặc khách hàng tại các khu vực: Bình Dương, Đồng Nai, Thành phố Thủ Đức.

Ngoài lợi thế về thanh toán, theo chủ đầu tư, tiến độ xây dựng hoàn thiện cũng là yếu tố giúp dự án thu hút người mua. Cư dân có thể dọn vào ở ngay và vận hành khai thác kinh doanh sớm.

"Pháp lý dự án đã hoàn thiện tạo động lực để chúng tôi có những bước tiến thuận lợi, nhanh chóng hoàn thành các hạng mục hạ tầng quan trọng của dự án như các đường giao thông nội khu, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống chiếu sáng, viễn thông...", đại diện chủ đầu cho biết.

Khu biệt lập The Standard được quy hoạch đồng bộ, khép kín và an ninh.

Tập đoàn An Gia cũng nhận định, phân khúc bất động sản nhà ở hướng đến nhu cầu thực có tỷ trọng người mua nhiều nhất với mức giá dễ sở hữu và chất lượng đảm bảo. Người mua chuộng những dự án nhà ở khép kín, an toàn trong các khu compound ở những nơi có nhiều dự địa phát triển, giá nhà đất còn mềm. Trong đó, nhà phố biệt lập được đánh giá có tính tích lũy.

"Dòng sản phẩm này vừa đảm bảo về mặt an ninh, riêng tư vừa hưởng lợi về mặt giá trị khi giá đất liên tục tăng trưởng", vị này nói thêm.

Tâm Anh