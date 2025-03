An Gia ra mắt 3.000 căn hộ cao cấp ven sông tại Đông TP HCM

Tập đoàn Bất động sản An Gia tổ chức sự kiện "Ngày của Gió", ra mắt dự án The Gió Riverside với 3.000 căn hộ, ngày 11/3.

Sự kiện được tổ chức tại TP HCM, thu hút hơn 30 đại lý phân phối, sàn liên kết bất động sản cùng hơn 2.500 chuyên viên tư vấn dự án. Theo đại diện An Gia, sự góp mặt của hàng nghìn khách mời, chuyên viên kinh doanh cho thấy sức hút của The Gió Riverside cùng sự quan tâm từ thị trường đến dự án chào sân của chủ đầu tư tại khu Đông.

Sự kiện ra mắt dự án The Gió Riverside. Ảnh: An Gia

Căn hộ thiết kế cho người trẻ

Dự án có diện tích khoảng 2,9 ha, với hai tòa tháp cao 40 tầng, cùng hệ tiện ích, dịch vụ đa dạng, phục vụ cư dân. Với vị trí ven sông, liền kề ngã ba sông Đồng Nai và sông Ngọc, cư dân The Gió Riverside được thụ hưởng không gian sống trong lành, gần gũi với thiên nhiên cùng tầm nhìn sông nước thoáng đãng.

Phối cảnh hồ bơi hoàng hôn vô cực ở độ cao 140 m tại The Gió Riverside.

Các tiện ích tại dự án được thiết kế riêng theo nhu cầu người trẻ nhằm gia tăng trải nghiệm, nâng cao chất lượng sống cho cư dân.

Nổi bật là chuỗi tiện ích cao cấp theo mô hình "Live - Work - Learn - Play", nhằm đáp ứng các nhu cầu sống, làm việc, học tập, giải trí của các gia đình trẻ. Trong đó, tiêu biểu là cặp hồ bơi trên tầng 40 gồm hồ bơi bình minh vô cực Sunrise Infinity Pool và hồ bơi hoàng hôn vô cực Sunset Infinity Pool. Tại đây, cư dân có cơ hội khám phá địa điểm check-in trên độ cao 140 m, ngắm toàn cảnh sông Đồng Nai và TP HCM.

Một số tiện ích cao cấp như phòng tập golf giả lập, khu vui chơi nước trẻ em rộng 500 m2, khu tập golf putting trên không, vườn thiền trên không, phòng karaoke... cũng được An Gia trang bị để phục vụ cư dân.

Lãnh đạo An Gia cho biết The Gió Riverside là dự án trọng điểm, được đầu tư mạnh tay để kiến tạo không gian cao cấp tại vị trí ven sông đầy tiềm năng. Lợi thế của công trình là tiện ích cao cấp, dịch vụ hiện đại, pháp lý hoàn chỉnh. Đặc biệt, trong bối cảnh thị trường thiếu nguồn cung bất động sản ven sông, khu phức hợp The Gió Riverside tạo giá trị khác biệt của thương hiệu An Gia. "Dự án hứa hẹn tạo nên một làn gió mới, phong cách sống mới dành cho những người trẻ tại khu Đông TP HCM", vị đại diện nói.

Trợ lực từ hạ tầng

Nằm ngay tâm điểm kết nối giữa trục xuyên tâm Xa lộ Hà Nội và đường Vành Đai 3, The Gió Riverside sở hữu vị trí chiến lược, liền kề nút giao Tân Vạn. Đây là nút giao lớn nhất Vành đai 3, tiếp giáp TP HCM, Dĩ An và Biên Hòa.

Quanh dự án còn có 6 tuyến giao thông lớn tại khu Đông gồm Xa lộ Hà Nội, tuyến Metro số 1, tuyến Vành Đai 3, đường ĐT 743A (đoạn 3), đường ĐT 743A (đoạn 4) và đường Nguyễn Xiển.

Bản đồ nút giao Tân Vạn. Đồ họa: Hoàng Dương

Trong đó, Xa lộ Hà Nội (nay là đường Võ Nguyên Giáp) đóng vai trò là trục xuyên tâm quan trọng bậc nhất của TP.HCM, nối liền khu Đông với trung tâm thành phố và mở rộng hướng đi khu Tây thông qua đại lộ Võ Văn Kiệt. Còn đường Vành Đai 3 là tuyến giao thông liên vùng chiến lược, kết nối trực tiếp TP HCM, Đồng Nai và Bình Dương, tạo thành vòng cung hoàn chỉnh giúp tăng cường giao thương và phát triển kinh tế cho khu Đông.

Nút giao Tân Vạn nằm ngay giao điểm các trục đường lớn nhờ đó có lợi thế liên kết đô thị nội thành và liên kết vùng. Khi hoàn thành, nút giao này sẽ giảm áp lực giao thông tại các tuyến đường cũ như Quốc lộ 1A đồng thời tối ưu khả năng kết nối giữa trung tâm TP HCM và các đô thị vệ tinh như Dĩ An, Biên Hòa. Nút giao này cũng tạo sức bật về giao thông và tiềm năng thương mại cho dự án The Gió Riverside.

Phối cảnh dự án The Gió Riverside. Ảnh: An Gia

Cư dân The Gió Riverside có thể nhanh chóng kết nối đến trung tâm TP HCM qua trục Xa lộ Hà Nội; kết nối đến cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây thông qua đường Vành Đai 3; đến sân bay quốc tế Long Thành thông qua cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; đến các thành phố Dĩ An, Thuận An, Thủ Dầu Một thông qua tuyến ĐT 743A hay cao tốc Mỹ Phước - Tân Vạn.

Ngoài ra, hạ tầng tiện ích xung quanh như bến xe Miền Đông mới, khu Công nghệ cao, Aeon Mall Biên Hòa, làng Đại học Thủ Đức... giúp nâng cao chất lượng sống cho cư dân.

Theo An Gia, với mạng lưới giao thông đồng bộ, The Gió Riverside sở hữu lợi thế kết nối linh hoạt, thuận tiện đồng thời hưởng lợi từ sự phát triển của hạ tầng khu vực. Dự án mở ra tiềm năng khai thác thương mại và gia tăng giá trị trong tương lai.

Hoài Phương