An Gia muốn thâu tóm quỹ đất 40 hecta tại Bình Dương

Chủ tịch An Gia cho biết nếu mua được quỹ đất 40 hecta, công ty có thể triển khai dự án ngay và lợi nhuận năm tới tăng đột biến 30-35%.

Chia sẻ tại phiên họp thường niên sáng 31/3, ông Nguyễn Bá Sáng – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển bất động sản An Gia (AGG) cho biết, năm ngoái mua được 3 hecta đất tại Bình Dương với quy mô khoảng 3.000 sản phẩm. Khu đất này cộng quỹ đất hiện tại của công ty đủ phát triển dự án giai đoạn đến 2023.

Tuy nhiên, công ty vẫn xem chiến lược tích lũy quỹ đất sạch là một trong những ưu tiên hàng đầu. Công ty có kế hoạch chi thêm khoảng 3.000-5.000 tỷ đồng mỗi năm để M&A quỹ đất, nhắm đến những khu đất quy mô lớn để triển khai các dự án phức hợp.

Theo người đứng đầu An Gia, quan điểm của công ty là đánh giá cẩn trọng từng khu đất để khi phát triển sản phẩm và đưa ra thị trường phù hợp với túi tiền của phần đông khách hàng. Công ty không mua quỹ đất bằng mọi giá, từ đó gánh nợ nhiều và tạo áp lực chi phí tài chính. Vấn đề pháp lý tại TP HCM triển khai chậm nên công ty đang cố gắng tìm quỹ đất ở những tỉnh lân cận, có sẵn hạ tầng kết nối đồng bộ.

"An Gia không thiếu tiền mua đất vì các quỹ đầu tư, tổ chức tín dụng ngỏ ý hỗ trợ rất nhiều nhưng chúng tôi chưa đồng ý", ông Sáng nói.

Trước mắt, công ty sẽ chào bán hơn 82,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1 (tức cổ đông sở hữu một cổ phiếu thì nhận một quyền mua). Số tiền thu được dùng để M&A quỹ đất khoảng 40 hecta tại Bình Dương nhằm phát triển 6.000 sản phẩm cao tầng và thấp tầng.

Ông Sáng khẳng định đây là quỹ đất "rất sạch, có thể triển khai dự án thần tốc". Ông tự tin nếu thâu tóm thành công khu đất này thì lợi nhuận năm tới có thể tăng trưởng 30-35%, trong khi những năm gần đây chỉ tăng khoảng 20%.

Trong trường hợp không phân phối hết và số vốn huy động không đạt kế hoạch, Hội đồng quản trị được ủy quyền tiếp tục chào bán cho cổ đông hiện hữu, người lao động hoặc nhà đầu tư khác. Mặt khác, ban lãnh đạo cũng có thể điều chỉnh phương án đầu tư, sử dụng vốn để không ảnh hưởng đến nguồn vốn hoặc tính đến phương án vay vốn lưu động từ ngân hàng.

An Gia đặt mục tiêu năm nay tiêu thụ khoảng 3.600 sản phẩm, đạt doanh số bán hàng 8.000 tỷ đồng. Doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt là 3.600 tỷ đồng và 500 tỷ đồng, tương ứng tăng trưởng khoảng 105% và 20% so với năm ngoái. Mục tiêu này được xây dựng dựa vào kế hoạch bàn giao dự án Sky89 tại khu Nam TP HCM và The Sóng tại Vũng Tàu.

"Một số khách hàng nước ngoài không thể qua Việt Nam ký biên bản bàn giao nên công ty chưa đủ điều kiện ghi nhận doanh thu. Do đó, nếu tình hình thuận lợi và nhiều đường bay quốc tế được nối lại, con số thực tế có thể cao hơn", ông Sáng dự đoán.

Phương Đông