Để làm được điều này, doanh nghiệp chọn quỹ đất sạch có vị trí và thế đất đẹp trên mặt tiền đường Tân Phước Khánh 10. Không vuông vức hay khúc khuỷu, thế đất của The Standard có hình dáng tựa như một con cá vàng đang bơi lội, với một mặt hướng về sông Đồng Nai và một bên là những nhánh kênh rạch len lỏi, theo đại diện An Gia.

Đại diện An Gia cho biết diện tích gần 7 ha không phải là một quy mô lớn để phát triển những dự án hoành tráng về số lượng, nhưng vừa đủ để đơn vị triển khai chắt lọc những phương pháp quy hoạch và thiết kế tinh tế nhất để kiến tạo không gian sống phục vụ cư dân thành đạt. Lựa chọn hướng đi khác biệt so với số đông doanh nghiệp đang khai thác "miếng bánh" thị trường Bình Dương, tập đoàn này nhắm đến nhóm khách hàng cao cấp nhất. Đó là những người mong muốn sở hữu không gian sống sang trọng, đẳng cấp, tiện ích theo tiêu chuẩn resort, không thua kém bất kỳ khu nhà giàu nào ở khu Thảo Điền (TP Thủ Đức) hay khu Nam Sài Gòn.

Dự án The Standard được xem là chiến lược "đi tắt đón đầu" của Tập đoàn Bất động sản An Gia tại thị trường mới Bình Dương. Sau khi chinh phục thành công phân khúc trung và cận cao cấp tại TP HCM, tập đoàn này tiến đến đô thị vệ tinh với dự án khu biệt lập đầu tiên, tổng vốn 1.200 tỷ đồng.

Cao cấp hơn, ở những căn nhà phố góc vốn có số lượng rất hạn chế, An Gia dành cho đối tượng khách hàng đặc biệt cao cấp, ưa chuộng không gian sống rộng rãi, riêng tư và khác biệt cho đại gia đình. Nơi đây các cư dân lão niên có không gian nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, trẻ em và cư dân thiếu niên có không gian để sáng tạo và trải nghiệm, trong khi đó những cư dân thành đạt, những lãnh đạo doanh nghiệp đang làm việc tại Bình Dương cũng có không gian làm việc và giải trí ngay trong chính nơi an cư.

Đại diện An Gia cho biết, với The Standard, doanh nghiệp áp dụng "triết lý 3W" trong thiết kế, xây dựng và phát triển sản phẩm. Trong đó bao gồm: Wealthy - kiến tạo cộng đồng thịnh vượng, nâng tầm phong cách sống của cư dân, Wellbeing - không gian sống ngập tràn thiên nhiên và Wisdom - ươm mầm những ý tưởng sáng tạo, đồng thời tạo cơ hội đầu tư thông minh.

Do đó với kinh nghiệm nhiều năm triển khai dự án tại TP HCM theo phương châm "nhà thật, chất lượng thật", An Gia xem The Standard Bình Dương như một "ván bài lớn" mà doanh nghiệp này đặt cược bằng danh tiếng của mình. Đây sẽ là dự án đầu tiên trong dòng sản phẩm chuỗi khu biệt lập thương hiệu The Standard, mở đầu cho hành trình chinh phục đô thị vệ tinh trong phân khúc nhà thấp tầng của An Gia.