An Gia hợp tác FPT chuyển đổi số

Hợp tác chuyển đổi số nhằm hoàn thiện hệ thống quản lý tổng thể của An Gia (AGG), dịch chuyển sang công nghệ đám mây với giải pháp "RISE with SAP".

Theo thoả thuận, FPT sẽ tư vấn chiến lược về lĩnh vực chuyển đổi số, lựa chọn các giải pháp công nghệ thông tin cho tất cả các lĩnh vực hoạt động của An Gia. Các hoạt động này bao gồm phát triển, số hóa sản phẩm, hệ thống quản trị sản xuất tự động và thông minh; hệ thống quản trị tổng thể nguồn lực doanh nghiệp thông minh; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu gồm sản phẩm, khách hàng, nguồn nhân lực, vật liệu, nhà cung ứng...

Lễ ký kết hợp tác chuyển đổi số giữa An Gia và FPT diễn ra ngày 13/1, tại TP HCM. Ảnh: An Gia

Ông Nguyễn Bá Sáng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bất động sản An Gia cho biết, trong bối cảnh số hóa nền kinh tế, việc ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số là bước thay đổi tất yếu với các doanh nghiệp bất động sản. Ứng dụng thành công "RISE with SAP" là kế hoạch quan trọng trong mục tiêu chuyển đổi số của An Gia.

"Việc dịch chuyển sang giải pháp đám mây qua hợp tác với FPT không chỉ đáp ứng mong muốn của An Gia trong việc quản lý hiệu quả, chuẩn xác và minh bạch mà còn phù hợp với mục tiêu và định hướng chiến lược phát triển kinh doanh của công ty", vị này nhấn mạnh. "Trong tương lai, hệ thống này sẽ mang lại một nền tảng quản trị tối ưu, giúp mở ra những cơ hội phát triển đột phá".

Cụ thể, ở giai đoạn 1, FPT và An Gia tiến hành hệ thống hóa thông tin bằng công nghệ mạnh nhất của SAP hiện nay là hệ thống SAP S/4HANA private Cloud với kiến trúc "RISE with SAP". Bước đầu, nền tảng được xây dựng để chuẩn hoá dữ liệu, phục vụ việc phát triển các hệ thống vệ tinh xung quanh, bổ sung các giá trị công nghệ phù hợp với thực tiễn quản lý tại An Gia.

Đội ngũ chuyên gia của FPT thấu hiểu những bài toán cụ thể của doanh nghiệp, từ đó triển khai các dự án nhằm đem lại hiệu quả cao cho khách hàng. Bằng việc ứng dụng giải pháp RISE with SAP, An Gia sẽ tái thiết lập và kết hợp liền mạch quy trình kinh doanh, tích hợp chuyển đổi công nghệ sang kiến trúc phân tầng hiện đại, cùng cơ sở dữ liệu cần thiết để có thể dự báo được kết quả kinh doanh.

Ông Nguyễn Bá Sáng và ông Trương Gia Bình tham quan sa bàn dư án Westgate (Bình Chánh, TP HCM). Ảnh: An Gia

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Tập đoàn FPT nhận định các doanh nghiệp bất động sản đang có cơ hội cất cánh cùng với quy hoạch tích hợp của quốc gia tầm nhìn tới năm 2050. Theo đó, đây là thời điểm để các công ty địa ốc tạo sự khác biệt, phát huy hết sức mạnh.

"Với việc đi trước bằng chuyển đổi số, An Gia có cơ hội hiện thực hóa khát vọng, tạo nên hệ sinh thái sản phẩm bất động sản toàn diện, không chỉ là căn nhà, mà còn là các dịch vụ thông minh đi kèm, từ đó tạo ra những giá trị mới và tiên phong cung cấp các giá trị đó tới khách hàng", ông Bình chia sẻ.

Trong khi đó, ông Nguyễn Hồng Việt, Giám đốc điều hành SAP Việt Nam cho biết: "Ứng dụng giải pháp RISE with SAP nhằm phát triển doanh nghiệp theo hướng thông minh và bền vững, sẵn sàng thích ứng với thị trường bất động sản đầy biến động, đạt vị thế cao hơn trong tương lai".

Phong Vân