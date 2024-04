An Gia đặt mục tiêu lợi nhuận tăng 43%

Tập đoàn An Gia (HoSE: AGG) cho biết, việc tiếp tục bàn giao các sản phẩm nhà ở đã hoàn thành và ra mắt dự án mới giúp công ty gia tăng lợi nhuận trong năm nay.

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia sẽ họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 14/5.

Theo công bố từ An Gia, HĐQT dự kiến sẽ trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2024 với doanh thu 1.600 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 250 tỷ đồng. Kế hoạch lợi nhuận tăng hơn 43% so với 2023, đến từ việc bàn giao các sản phẩm nhà ở thực.

Ngoài kế hoạch mở rộng quỹ đất, An Gia đặt mục tiêu tăng vốn trong năm nay, từ 1.251 tỷ đồng lên 1.938 tỷ thông qua các phương án phát hành cổ phiếu mới. Theo đó, công ty dự kiến phát hành cổ phiếu ưu đãi cho người lao động (ESOP) với tỷ lệ 4,9% số lượng cổ phiếu lưu hành. Giá phát hành không thấp hơn 10.000 đồng mỗi cổ phiếu, cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong một năm.

Đối tượng tham gia là các thành viên trong hội đồng quản trị, ban điều hành, người lao động có thành tích xuất sắc, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của công ty.

An Gia cũng lên kế hoạch phát hành cổ phiếu, trả cổ tức cho cổ đông, tỷ lệ 25% số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Thời gian phát hành dự kiến trong năm nay, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Trong phương án tăng vốn, An Gia còn muốn phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, tỷ lệ khoảng 25% lượng cổ phiếu đang lưu hành. Giá phát hành dự kiến không thấp hơn 12.000 đồng một cổ phiếu. Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong một năm.

Tại kỳ họp này, cổ đông An Gia cũng sẽ bầu hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2024-2029, bao gồm 3 thành viên, trong đó có tối thiểu một thành viên hội đồng quản trị độc lập.

Phối cảnh dự án The Gió Riverside. Ảnh: An Gia

Trong năm nay, An Gia hướng tới việc ra mắt dự án căn hộ The Gió Riverside (Bình Dương). Tổng mức đầu tư dự án gần 6.000 tỷ đồng, dự kiến cung cấp ra thị trường khoảng 3.000 căn hộ. Hiện, dự án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch, tiếp tục hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý khác để sẵn sàng triển khai xây dựng trong năm nay. Ngoài ra, doanh nghiệp vẫn tiếp tục thu được nguồn tiền từ bán các sản phẩm còn lại tại các dự án Westgate (Bình Chánh, TP HCM) và The Standard (Bình Dương), góp phần gia tăng lợi nhuận.

Đại diện doanh nghiệp tự tin, trong bối cảnh thị trường bất động sản dần phục hồi, các phân khúc thị trường nhiều điểm sáng, kế hoạch triển khai dự án sẽ thành công. Nhất là khi công ty lựa chọn những phân khúc đáp ứng nhu cầu ở thực, phù hợp với túi tiền của đa số người mua.

Ngoài kế hoạch ra mắt dự án The Gió Riverside, công ty thực hiện pháp lý cho hai dự án The Lá Village và BC 3.2 tại Bình Chánh (TP HCM), với diện tích lần lượt 27 ha và 3,2 ha.

Theo ông Nguyễn Thanh Sơn - Tổng giám đốc An Gia, nhiều năm qua doanh nghiệp luôn theo đuổi, tập trung phát triển dòng sản phẩm cốt lõi là bất động sản vừa túi tiền. Đây là phân khúc luôn có tỷ lệ hấp thụ tốt bất chấp biến động của thị trường.

Ông Nguyễn Thanh Sơn - Tổng giám đốc An Gia. Ảnh: An Gia

"Quan điểm của An Gia là không chạy theo thị trường, không mua quỹ đất hay mua dự án bằng mọi giá. Công ty sẽ có những phân tích kỹ càng về khu đất, để làm sao khi đưa ra thị trường, giá thành sản phẩm phù hợp với túi tiền của đa số người mua", đại diện An Gia nói.

Nhìn lại năm qua, An Gia đạt kết quả kinh doanh khả quan trong bối cảnh thị trường chung gặp nhiều biến động. Nhờ chiến lược quản trị "thận trọng và ứng phó" cùng phương châm hành động "linh hoạt, hiệu quả", công ty gặt hái được gần 3.900 tỷ đồng doanh thu, vượt 30% kế hoạch năm. Doanh thu chủ yếu đến từ việc An Gia bàn giao khu phức hợp Westgate với quy mô hơn 2.000 sản phẩm tại Bình Chánh (TP HCM).

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ ghi nhận 175 tỷ đồng, vượt 75% kế hoạch được phê duyệt tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Năm 2023, An Gia không phát hành trái phiếu mới và giữ tỷ lệ nợ vay ở mức thấp, an toàn. Tại thời điểm 31/12/2023, tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu 0,51 lần; hệ số nợ trái phiếu trên vốn chủ sở hữu được giảm tối đa, về mức 0,11 lần. Công ty thực hiện chiến lược đa dạng nguồn vốn phát triển dự án, chủ động thu xếp vốn và không đẩy dòng tiền vào thế phụ thuộc, bị động.

Công ty cũng triển khai, bàn giao dự án đều đặn, thu nguồn tiền ổn định và sử dụng vốn huy động trái phiếu đúng mục đích, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với trái chủ. Tính tới cuối năm 2023, dư nợ trái phiếu của An Gia còn gần 315 tỷ đồng.

Khu phức hợp Westgate tại Bình Chánh. Ảnh: An Gia

Công ty cho biết đã chuẩn bị được nguồn tiền để tất toán đúng hạn toàn bộ số trái phiếu này nhờ bán các sản phẩm còn lại tại các dự án Westgate (Bình Chánh, TP HCM) và The Standard (Bình Dương).

Lãnh đạo công ty tự tin sớm đưa dư nợ trái phiếu về 0, trở thành một trong những doanh nghiệp đầu tiên trên sàn chứng khoán sạch nợ trái phiếu.

Hoài Phong