An Gia chi 1.200 tỷ cho dự án khu biệt lập đầu tiên

Bình DươngAn Gia lần đầu triển khai dự án nhà thấp tầng với gần 400 căn nhà phố, căn hộ thương mại The Standard Central Park, tổng vốn đầu tư 1.200 tỷ đồng.

Dự án quy mô 7 ha tọa lạc tại mặt tiền đường Tân Phước Khánh 10 (Bình Dương), nằm trong chuỗi khu biệt lập mang thương hiệu The Standard. Với thương hiệu mới, An Gia kỳ vọng sẽ tái khẳng định tiêu chuẩn chất lượng sống mới và đẩy mạnh danh tiếng của tập đoàn tại các khu vực đô thị vệ tinh TP HCM.

The Standard Central Park được định vị là khu biệt lập đẳng cấp hàng đầu tại Bình Dương. Ảnh phối cảnh: An Gia.

The Standard Central Park cung cấp 374 nhà phố, căn hộ thương mại với diện tích lô đất từ 61-230 m2, cùng chuỗi tiện ích đa dạng như hồ bơi, khu vui chơi dưới nước, khu thể thao trong nhà và ngoài trời, hồ cảnh quan, khu vực BBQ, bar sang trọng... Trong đó, clubhouse phong cách resort được đầu tư 5 triệu USD cận kề công viên trung tâm nội khu rộng 4.000 m2, tích hợp nhiều dịch vụ - tiện ích, đáp ứng nhu cầu sống chất lượng của cư dân. Dự án sở hữu lợi thế lớn về vị trí và kết nối hạ tầng khi ở vị trí tâm điểm 4 thành phố gồm Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An và Biên Hòa.

Phối cảnh tổng thể dự án The Standard Central Park. Ảnh phối cảnh: An Gia.

Tại buổi ra mắt dự án mới đây, đại diện An Gia khẳng định thương hiệu The Standard là bước đi chiến lược của tập đoàn trên chặng đường hiện thực hóa mục tiêu trở thành nhà phát triển đô thị trong 3-5 năm tới.

Theo đó, bên cạnh tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu trong phân khúc căn hộ vừa túi tiền và trung cấp, tập đoàn này sẽ phát triển các khu biệt lập, tiến tới xây dựng các khu đô thị hoàn chỉnh, theo chiến lược đi từ thấp lên cao. Mục tiêu của An Gia là tăng giá trị các khu vực mà doanh nghiệp này đặt chân đến.

Thị trường doanh nghiệp này hướng đến là TP HCM và các khu vực liền kề với sự hoàn thiện về hạ tầng cơ sở, dân số đông, kết nối thuận lợi về thành phố. Hiện nay, bên cạnh 70 ha quỹ đất tại Bình Chánh (TP HCM), Long An và Bình Dương, An Gia dự kiến chi từ 3.000-5.000 tỷ mỗi năm để phát triển thêm, nhắm đến những khu đất có quy mô lớn hơn có thể triển khai xây dựng những khu phức hợp biệt lập.

"The Standard đại diện cho dấu ấn của An Gia trong phân khúc nhà ở thấp tầng, đồng thời kỳ vọng tái định nghĩa tiêu chuẩn sống tại các khu biệt lập nằm trong các vùng dân cư hiện hữu lân cận TP. HCM", ông Nguyễn Trung Tín - Phó chủ tịch HĐQT An Gia cho biết.

Dự án sở hữu chuỗi tiện ích, dịch vụ cao cấp. Ảnh phối cảnh: An Gia.

Đại diện tập đoàn này cũng nhấn mạnh, chiến lược phát triển các khu biệt lập được chú trọng bởi đây là loại hình bất động sản còn thiếu vắng tại các địa phương mà công ty này hướng tới. Trong khi đó, nhóm khách hàng thành đạt, có thu nhập cao đang ngày càng tăng, thúc đẩy nhu cầu tìm kiếm không gian sống chất lượng, an ninh và nhiều dịch vụ, tiện ích cao cấp.

Với The Standard Central Park, doanh nghiệp áp dụng "triết lý 3W" trong thiết kế, xây dựng và phát triển sản phẩm. Trong đó bao gồm: Wealthy - kiến tạo cộng đồng thịnh vượng, nâng tầm phong cách sống của cư dân, Wellbeing - không gian sống ngập tràn thiên nhiên và Wisdom - ươm mầm những ý tưởng sáng tạo, đồng thời tạo cơ hội đầu tư thông minh.

Quá trình triển khai dự án có sự góp mặt của Ricons với vai trò tổng thầu, Hoosiers quản lý vận hành, VPBank hỗ trợ tài chính cho người mua, Nam Hưng Land và DKRS là đối tác phân phối chiến lược.

Tập đoàn Bất động sản An Gia là nhà phát triển bất động sản hàng đầu trong phân khúc vừa túi tiền và trung cấp với chất lượng xây dựng, thiết kế ấn tượng. Tập đoàn này ghi dấu ấn với nhiều dự án căn hộ tiêu biểu như Westgate, The Sóng, Sky89, River Panorama, Skyline, Riverside, The Garden...

