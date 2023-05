An Gia bàn giao sổ hồng cho cư dân The Standard

Bình DươngNgười mua nhà phố biệt lập The Standard được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Sự kiện diễn ra ngày 28/5 tại khu biệt lập The Standard, TP Tân Uyên, Bình Dương với sự tham gia của khách hàng đã nhận nhà.

Đại diện An Gia trao sổ hồng cho cư dân The Standard. Ảnh: An Gia

Đại diện An Gia cho biết, đây là minh chứng cho uy tín của chủ đầu tư trong việc cam kết xây dựng dự án đúng phê duyệt của cơ quan chức năng, đảm bảo cho chủ sở hữu được hưởng các quyền hợp pháp theo đúng Luật Nhà ở.

Theo đó, sổ hồng là giấy tờ pháp lý quan trọng, bảo đảm tính thanh khoản cho dự án cũng như các quyền lợi hợp pháp của khách hàng như chuyển nhượng, cho thuê, thừa kế... Việc hoàn thiện hồ sơ pháp lý và thủ tục cấp sổ hồng không chỉ thể hiện năng lực về chuyên môn, tài chính cũng như uy tín của chủ đầu tư, nhà phát triển dự án mà còn là cam kết đối với khách hàng.

Đi vào hoạt động từ tháng 3/2022, khu biệt lập The Standard thu hút các chuyên gia, người có thu nhập cao đến sinh sống và dần hình thành nên cộng đồng cư dân đa quốc gia như Nhật Bản, Đan Mạch...

Khu biệt lập The Standard bắt đầu bàn giao từ tháng 3/2022. Ảnh: An Gia

Theo đại diện An Gia, nhà phố biệt lập The Standard được phát triển khác biệt cùng số lượng hạn chế, ghi nhận lực cầu ở cả thị trường sơ cấp lẫn thứ cấp. Nhiều người mua tìm kiếm lợi nhuận từ cho thuê, hướng đến nhóm chuyên gia trong và ngoài nước vốn đòi hỏi cao về chất lượng không gian sống.

Ông Đinh Minh Tuấn - Giám đốc Batdongsan khu vực TP HCM cho biết, nhà liền thổ là loại hình sản phẩm có giá bán khá cao và giữ giá trong nhiều năm. Xét về hướng mua ở thực, nhà liền thổ cũng là loại hình được chuộng, đặc biệt là các dự án có pháp lý minh bạch, hiện trạng hoàn thiện, linh hoạt chính sách thanh toán từ chủ đầu tư.

Để hỗ trợ người mua nhà phố The Standard, hiện chủ đầu tư An Gia đang ban hành chính sách thanh toán linh hoạt. Theo đó, khách hàng chỉ cần thanh toán tối đa 20% là có thể nhận nhà ở ngay. Khoản tiền còn lại, chủ đầu tư hỗ trợ thanh toán sau khi nhận nhà 18 tháng cùng loạt ưu đãi tài chính như chiết khấu 1-3% cho khách hàng thân thiết, miễn phí quản lý trong 2 năm...

Nhà phố biệt lập The Standard sở hữu thiết kế lệch tầng. Ảnh: An Gia

Anh Hoàng Nam (42 tuổi, Bình Dương), khách mua dự án, đánh giá cao các giải pháp hỗ trợ từ chủ đầu tư. Thay vì phải thanh toán khoảng 5,7 tỷ đồng cho một căn nhà phố The Standard một trệt hai lầu, diện tích sàn khoảng 230 m2, anh cần chuẩn bị khoảng hơn 1,1 tỷ đồng là có thể nhận nhà ở ngay.

"Vợ chồng tôi có thể phân bổ nguồn vốn nhàn rỗi cho các kế hoạch khác do không phải thanh toán 100% để nhận nhà. Chính sách hỗ trợ thanh toán sau 18 tháng cũng giúp vợ chồng tôi có thêm nhiều thời gian để chuẩn bị, cân đối dòng tiền", anh Nam cho biết.

Ngoài ra, An Gia còn vừa công bố chính sách cam kết thuê lại nhà phố, shophouse The Standard trong 18 tháng với tổng giá trị ưu đãi từ 450-720 triệu đồng.

Hồ bơi phong cách resort tại khu biệt lập The Standard. Ảnh: An Gia

Tọa lạc tại mặt tiền đường Trịnh Công Sơn (TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương), khu biệt lập The Standard có quy mô 374 căn nhà liền kề và shophouse. Dự án sở hữu lợi thế về kết nối, liền kề tuyến Vành đai 3, Vành đai 4 giúp cư dân dễ dàng tiếp cận các thành phố, thị xã, khu công nghiệp, trung tâm thương mại, kho bãi logistics...

Đại diện An Gia cho biết, toàn bộ nội khu dự án phát triển chuỗi tiện ích phong cách resort như clubhouse, công viên trung tâm 4.000 m2, khu vực café, hồ bơi, khu vui chơi ngoài trời, phòng gym, yoga, bar-lounge... Mặt khác, chủ đầu tư còn tập trung nâng cao chất lượng quản lý, vận hành và hệ thống dịch vụ theo tiêu chuẩn Nhật Bản.

"Việc mở rộng hợp tác với đối tác Nhật Bản phù hợp với văn hóa, nhu cầu của khách hàng châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng, trước bối cảnh thị trường có xu hướng liên kết với các doanh nghiệp nước ngoài", đại diện An Gia chia sẻ.

Điểm khác biệt trong quản lý vận hành khu biệt lập The Standard là hệ thống quản gia "All in One". Theo đó, cư dân sẽ kết nối với đội ngũ quản gia để được cung cấp các tiện ích - dịch vụ như: giúp việc, giặt ủi, rửa xe, bảo trì, sửa chữa các thiết bị điện nước, chăm sóc cây xanh hoặc thậm chí là đặt hoa, mua bánh sinh nhật, tổ chức tiệc... Điều này giúp những chủ nhân quản lý tốt quỹ thời gian eo hẹp của bản thân. Sự an toàn, riêng tư của gia chủ cũng sẽ được bảo đảm bởi hệ thống an ninh 24/7.

Yên Chi