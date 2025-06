Ăn gì, chơi đâu tại vùng vịnh 'triệu đô' Marina Bay

Du khách có thể đăng ký tour tham quan miễn phí "Nature and Sustainability Tours" (Thiên nhiên và Bền vững) vào hai ngày cuối tuần để tìm hiểu sâu hơn về thiết kế bền vững, hiệu quả năng lượng và hệ thực vật địa phương. Tour mở trong hai khung giờ 8h30-9h30 và 10h30-11h30.

Đặc biệt, từ 29/5, triển lãm "Jurassic World: The Experience" chính thức ra mắt. Du khách sẽ được trải nghiệm thế giới khủng long sống động với các mô hình khổng lồ như thật, khung cảnh tiền sử xanh mát cùng các hoạt động tương tác lấy cảm hứng từ loạt phim đình đám. Triển lãm còn có mô hình sinh vật khổng lồ như Brachiosaurus cao 8,5 m hay Velociraptors. Bên cạnh là khu khủng long con, cho phép du khách tiếp xúc gần, vuốt ve chúng. Ảnh: Gardens by the Bay