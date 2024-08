Ăn gì, chơi đâu ở khu Singapore River

CQ @ Clarke Quay được chia thành ba khu vực: The Riverfront, The Warehouses và The Circuit. Có khoảng 60 địa điểm ẩm thực, mua sắm và phong cách sống, đơn cử như quán cà phê SG Hawker, nhà hàng Mexico Senor Taco, FairPrice Finest Clarke Quay, Grocer Food Hall, Home Singapore hay Swee Lee… Ngoài ra còn có phòng tập thể thao Lava sắp ra mắt. Một nửa trong số đó mới mở sau dự án cải tạo. Để đáp ứng nhu cầu tệp khách hàng lớn hơn, nơi đây mới bổ sung thêm các tiện nghi thân thiện với thú cưng và dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Ảnh: Tatler Asia