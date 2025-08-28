Ăn gì, chơi đâu khi đến Đà Nẵng xem chung kết LCP 2025

Đà NẵngCác fan và khán giả dự LCP 2025 có thể kết hợp khám phá Hội An, nếm thử cao lầu, cơm gà, bánh tráng cuốn hay check-in cầu Rồng, cầu Vàng Bà Nà Hills.

Chung kết LCP Finals Weekend 2025 sắp diễn ra tại Cung thể thao Tiên Sơn trong hai ngày 20-21/9. Việc giải đấu Liên minh huyền thoại (LMHT) quốc tế quy mô lớn chọn Việt Nam làm điểm đến là cơ hội để thúc đẩy du lịch, thương mại, dịch vụ cho thành phố cảng miền Trung. Du khách trong và ngoài nước có thể tranh thủ kết hợp xem thi đấu với khám phá, check-in, thưởng thức những đặc sản đa dạng tại đây. Khán giả và các fan LMHT có thể tranh thủ mua combo vé hai ngày để hưởng các ưu đãi và quà tặng độc quyền từ Riot Games.

Xem thông tin và mua vé LCP 2025 tại đây

Nhiều điểm tham quan, ăn uống nổi tiếng nằm ngay trong trung tâm thành phố, gần cả sân bay lẫn cung Tiên Sơn, dễ dàng kết hợp ăn chơi - xem thi đấu. Chi phí taxi một chiều từ sân bay vào trung tâm chỉ khoảng 70.000-100.000 đồng, trong khi thuê xe máy có giá 120.000-150.000 đồng một ngày tùy loại xe.

Cung thể thao Tiên Sơn sẽ là nơi diễn ra chung kết mùa giải đầu tiên LCP 2025. Ảnh: Nguyễn Đông

Điểm dừng chân đầu tiên có thể cân nhắc nằm ngay trong thành phố là biển Mỹ Khê, một trong những bãi đẹp nhất hành tinh theo bình chọn của Forbes. Dọc đường Võ Nguyên Giáp có nhiều nhà vệ sinh, nhà tắm công cộng miễn phí. Nếu muốn nghỉ chân, tắm nắng, du khách có thể thuê ghế và dù hoặc gọi thức uống, đồ ăn vặt...

Ngay gần Cung Tiên Sơn ở khu Hải Châu là các quán ăn đặc sản được nhiều dân địa phương lui tới. Du khách có thể thử mì Quảng tại quán Bà Mua ở 19 Trần Bình Trọng với chi phí khoảng 40.000-60.000 đồng một tô. Quán có bán thêm bánh tráng cuốn thịt heo hai đầu da, cũng là món rất đáng thử khi đến Đà Nẵng. Ngoài Bà Mua, du khách có thể thử bánh tráng cuốn và rau sống Trà Quế ở quán Trần (số 4 Lê Duẩn) gần đó. Giá một suất khoảng 70.000-90.000 đồng.

Mẹt mì Quảng tại Bà Mua có giá khoảng 40.000 đồng. Ảnh: Bà Mua

Vào buổi chiều, du khách có thể dành thời gian đi dạo trên cầu Rồng, cầu Tình Yêu hoặc check-in tượng Cá chép hóa rồng ven sông Hàn. Buổi tối, cầu Rồng sẽ có màn phun lửa và nước vào 21h thứ 7-CN hàng tuần. Một lựa chọn khác là mua vé du thuyền ngắm hoàng hôn trên sông Hàn. Tàu xuất phát từ bến Trần Hưng Đạo với giá vé từ 150.000 đồng mỗi người.

Đến thành phố biển không thể thiếu thưởng thức hải sản. Nhà hàng Bé Mặn trên đường Hoàng Sa - bán đảo Sơn Trà được nhiều người địa phương gợi ý vì view hướng ra cầu Rồng, có thể vừa ăn, vừa ngắm cảnh. Quán cũng có nhiều lựa chọn hải sản với nguyên liệu tươi mới mỗi ngày. Chi phí dao động 200.000-400.000 đồng mỗi người.

Ngày tiếp theo, du khách có thể tranh thủ đến phố cổ Hội An cách Đà Nẵng khoảng 30 km, với nhiều điểm check-in cổ kính như Chùa Cầu hay Hội quán Phúc Kiến. Chi phí taxi một chiều dao động từ 350.000 đến 400.000 đồng, trong khi xe buýt du lịch khứ hồi có giá khoảng 200.000 đồng.

Tại đây, cao lầu bà Bé ở 19 Trần Phú và bánh mì Phượng tại 2B Phan Châu Trinh là lựa chọn bữa ăn nhanh gọn, đáng thử. Ngoài ra, trong phố cổ còn có nhiều quán cơm gà Hội An với cơm được nấu bằng nước luộc gà ngọt thanh. Cơm dùng kèm gỏi đu đủ giòn, chua nhẹ. Nếu thích ăn cay, có thể nêm thêm sốt ớt, hay còn gọi là mứt ớt, có vị hơi ngọt, giúp tăng hương vị.

Bánh mì Phượng Hội An từng được cố đầu bếp người Mỹ nổi tiếng, Anthony Bourdain, khen ngợi là "sandwich ngon nhất thế giới". Ảnh: Etoffekim

Sau khi xem trọn hai đêm chung kết LCP 2025, nếu còn thời gian, du khách có thể tham quan Bà Nà Hills cách trung tâm thành phố khoảng 25 km. Nơi đây nổi tiếng với tuyến cáp treo kỷ lục thế giới cùng nhiều khu vườn hoa và điểm tham quan hấp dẫn khác. Giá vé cáp treo hiện nay khoảng 900.000 đồng cho người lớn và 750.000 đồng cho trẻ em.

Trước khi ra sân bay, du khách có thể ghé qua chợ Hàn tại số 119 Trần Phú để mua đặc sản làm quà như tré Bà Đệ, chả bò, mực rim me, bánh khô mè... Tất cả đều được đóng gói sẵn, dễ dàng mang lên máy bay hoặc xe khách.

Hoặc các fan LMHT cũng có thể mua các vật phẩm giới hạn do Riot Games sản xuất, như tại các giải quốc tế MSI hay Chung kết Thế giới. Các sản phẩm này được mở bán tại Cung thể thao Tiên Sơn, nhằm tăng sức hút cho LCP 2025 và biến khu vực fan zone thành không gian lễ hội, nơi người hâm mộ check-in, mua sắm và giao lưu.

Sơ đồ chỗ ngồi kèm giá vé cụ thể khi mua lẻ hoặc mua theo combo. Ảnh: BTC

LCP do Riot Games và Carry International ra mắt năm 2025, thay thế các giải VCS (Việt Nam), PCS (Đài Loan) và LJL (Nhật Bản), quy tụ tám đội hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương, gồm Việt Nam, Hong Kong, Đài Loan, Nhật Bản và Australia. Vé chung kết LCP 2025 đang mở bán ở cả hình thức mua lẻ và combo hai ngày với nhiều ưu đãi đi kèm. Ngoài thi đấu, LCP 2025 còn tổ chức cuộc thi cosplay, giao lưu tuyển thủ...

