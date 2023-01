Được tổ chức thường niên từ năm 1987 đến nay, River Hongbao là một trong những lễ hội lớn nhất dịp Tết tại Singapore. 2023 sẽ là năm thứ ba sự kiện được tổ chức tại Gardens by the Bay. Ngoài những màn trình diễn pháo hoa đặc sắc, chương trình diễu hành bằng các đoàn xe và trò chơi hóa trang cho trẻ em diễn ra mỗi đêm cũng là điểm nhấn thú vị.

Sự trở lại của Artwalk 2023 đang giúp làm sống lại không khí nhộn nhịp của những không gian lịch sử tại hai khu phố lâu đời. Phiên bản thứ 9 của sự kiện này do Trường Nghệ thuật Lasalle College of the Arts cùng Tổng cục Du lịch Singapore (STB) phối hợp tổ chức và cho phép khách tham quan vào cửa tự do.

Địa điểm này vừa được mở cửa gần đây, phục vụ du khách dạo chơi tại Gardens by the Bay hoặc dùng bữa trong thời gian tận hưởng lễ hội River Hongbao 2023. Ngoài các món ăn thông thường, menu đặc biệt với những món truyền thống dịp Tết cũng sẽ góp mặt trong thời gian nghỉ lễ, tạo cơ hội tốt cho du khách trải nghiệm văn hóa ẩm thực bản địa.

Cũng trong khuôn viên Gardens by the Bay, du khách có thể tìm thấy khu ẩm thực Jurassic Nest Food Hall. Lấy chủ đề là công viên khủng long, nơi đây hứa hẹn mang đến trải nghiệm thú vị cho trẻ em với những mô hình khủng long khổng lồ.

Hello Kitty and Little Twin Stars Café tại nhà hàng The Stamford Brasserie trong khách sạn Swissotel The Stamford là một trong những quán cà phê theo chủ đề sở hữu không gian xinh xắn, phù hợp với những gia đình có con nhỏ. Toàn bộ menu ăn uống tại đây đều được thiết kế đặc biệt, chế biến bởi các bếp trưởng từng đạt giải thưởng danh tiếng trên khắp Singapore.



Mỗi món đều được bày trí xinh xắn, phù hợp với trẻ em và những thực khách yêu thích hai nhân vật Hello Kitty và Little Twin Stars. Ngoài thưởng thức món ngọt, bạn còn có thể thoải mái "sống ảo" trong không gian nổi bật với hai tone màu hồng và nâu. Khu cà phê nhỏ này sẽ mở cửa đón du khách đến chụp ảnh check-in, thưởng thức các món tráng miệng từ 10h-23h mỗi ngày đến hết ngày 29/1.