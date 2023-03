An Du nhận loạt giải thưởng từ Mercedes-Benz Việt Nam

Nhà phân phối An Du nhận 3 giải thưởng hàng đầu, 12 hạng mục cho cá nhân, tập thể, tại lễ trao giải Mercedes-Benz Star Awards, hôm 10/3.

Tại lễ vinh danh của Mercedes-Benz Việt Nam, đại lý An Du Hà Nội nhận giải thưởng Đại lý của năm, An Du Đà Nẵng nhận giải Showroom của năm và Xưởng dịch vụ của năm. Đây là lần thứ 6 An Du được vinh danh Đại lý của năm, giải thưởng danh giá bậc nhất từ Mercedes-Benz Việt Nam.

Ông Brad Kelly (ngoài cùng bên trái), Tổng Giám đốc Mercedes-Benz Việt Nam trao giải thưởng cho đại diện An Du tại sự kiện.

Các chi nhánh Mercedes-Benz An Du trên toàn quốc cũng được xướng tên ở 12 hạng mục quan trọng khác dành cho cá nhân, tập thể như: Showroom hiệu suất cao nhất, Xưởng dịch vụ hiệu quả nhất, Đại lý kinh doanh phụ tùng xuất sắc, Trưởng phòng kinh doanh xuất sắc, Tư vấn bán hàng xuất sắc, Tư vấn bán hàng Maybach xuất sắc...

Tại hãng xe Đức, giải thưởng Mercedes-Benz Awards được ví như "Oscar của thương hiệu", tổ chức thường niên nhằm vinh danh các nhà phân phối, cá nhân có kết quả xuất sắc.

Các giải thưởng được trao cho Mercedes-Ben An Du tại sự kiện.

Đại diện nhà phân phối An Du đánh giá, trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu, bằng chất lượng vượt trội, doanh thu ấn tượng, sự tin yêu của người dùng, đánh giá cao từ giới chuyên môn, An Du tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu, bứt phá mạnh mẽ trên bản đồ thương hiệu xe sang.

"Đến thời điểm này, các chi nhánh An Du đều khẳng định được vị thế riêng. Loạt giải thưởng trên là minh chứng về sự thành công, không ngừng nỗ lực mà người An Du hướng đến trong suốt thời gian qua, nhằm đem đến sự hài lòng cho khách hàng", Bà Trần Thị Phương Mai, Chủ tịch HĐQT Mercedes-Benz An Du cho biết.

Bà Trần Thị Phương Mai (cầm micro), Chủ tịch HĐQT Mercedes-Benz An Du phát biểu tại sự kiện.

An Du là nhà phân phối đầu tiên ở Miền Bắc của Mercedes-Benz tại Việt Nam với 28 năm hình thành và phát triển, gồm các showroom, xưởng dịch vụ tại Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Nha Trang.

Tuấn Vũ

Ảnh: An Du.