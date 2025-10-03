Ấn Độ và Trung Quốc nối lại đường bay thẳng sau 5 năm

Ấn Độ và Trung Quốc sẽ nối lại các chuyến bay thẳng giữa hai nước vào cuối tháng này, sau 5 năm dừng vì Covid-19 và căng thẳng quan hệ.

Bộ Ngoại giao Ấn Độ ngày 2/10 tuyên bố hai nước đã thống nhất nối lại các chuyến bay thẳng kết nối một số địa điểm tại Ấn Độ và Trung Quốc vào cuối tháng này, theo China Daily ngày 3/10. Theo tuyên bố, việc khai thác các chuyến bay sẽ do các hãng hàng không được chỉ định của hai nước quyết định, đồng thời phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về vận hành."

"Thỏa thuận sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho giao lưu nhân dân giữa Ấn Độ và Trung Quốc, góp phần dần bình thường hóa hoạt động trao đổi song phương", tuyên bố nêu rõ.

Cùng ngày, hãng hàng không lớn nhất Ấn Độ Indigo cho hay sẽ bắt đầu nối lại các chuyến bay thẳng hàng ngày giữa Kolkata và Quảng Châu từ ngày 26/10, sau đó mở rộng hoạt động tới thủ đô New Delhi. Hãng này bắt đầu mở đặt vé từ hôm nay.

Một máy bay của hãng hàng không tại sân bay quốc tế Kempegowda ở Bangalore, Ấn Độ hồi tháng 9/2022. Ảnh: AP

Pieter Elbers, tổng giám đốc điều hành IndiGo, cho hay "thấy tự hào" khi là một trong những hãng đầu tiên nối lại chuyến bay thẳng tới Trung Quốc từ hai điểm ở Ấn Độ.

"Điều này sẽ lần nữa cho phép người và hàng hóa được lưu thông, đồng thời củng cố quan hệ song phương giữa hai nước đông dân nhất thế giới", Elbers nói.

Các chuyến bay trực tiếp giữa hai nước đã bị dừng khi đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh năm 2020, sau đó không được nối lại do căng thẳng biên giới gia tăng giữa Bắc Kinh và New Delhi. Các cuộc đụng độ dọc biên giới tranh chấp trong năm đó đã khiến 4 binh sĩ Trung Quốc và 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng, là vụ bạo lực tồi tệ nhất giữa hai nước trong nhiều thập kỷ.

Tuy nhiên, quan hệ hai nước được cải thiện gần đây. Lãnh đạo hai nước đã hội đàm tại Kazan ở Nga vào năm ngoái, cũng như tại Trung Quốc hồi tháng 8. Vào tháng 6, Bắc Kinh đã lần đầu cho phép người hành hương Ấn Độ đến núi Kailash ở Tây Tạng, thánh địa của người Hindu và Phật giáo, kể từ khi xung đột bùng phát năm 2020.

Thanh Tâm (Theo China Daily, AFP)