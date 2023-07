Ấn Độ từ chối nhà máy tỷ USD của 'trùm' xe điện Trung Quốc

Giới chức Ấn Độ không thông qua kế hoạch xây nhà máy xe điện của BYD và một công ty địa phương, được cho là vì an ninh quốc gia.

Bloomberg trích nguồn tin thân cận cho biết chính phủ Ấn Độ đã bác kế hoạch xây nhà máy xe điện trị giá 1 tỷ USD của liên doanh giữa hãng xe BYD (Trung Quốc) và công ty Megha Engineering and Infrastructures (Ấn Độ) vì lý do an ninh quốc gia. Việc sử dụng công nghệ do Trung Quốc phát triển cũng là một mối lo. Hôm 22/7, Economic Times (Ấn Độ) cũng đưa tin về việc này.

Theo kế hoạch nộp lên giới chức Ấn Độ đầu tháng 7, nhà máy này sẽ sản xuất 10.000-15.000 xe điện mỗi năm. Megha bỏ vốn đầu tư, còn công nghệ sẽ do BYD chịu trách nhiệm. BYD hiện là hãng xe điện lớn nhất thế giới về doanh số.

Xe điện Dolphin của BYD. Ảnh: Bloomberg

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào lĩnh vực xe hơi tại Ấn Độ thường không cần xin phép. Tuy nhiên, từ tháng 4/2020, đầu tư từ các nước có chung biên giới với Ấn Độ lại cần Bộ Nội vụ và Ngoại vụ nước này rà soát kỹ.

Gần đây, hãng xe Trung Quốc Great Wall Motor đã bị chặn mua một nhà máy của General Motors tại Ấn Độ. Chi nhánh của hãng xe Trung Quốc SAIC Motor Corp tại Ấn Độ cũng đang bị điều tra cáo buộc vi phạm quy định tài chính.

Việc bị từ chối xây nhà máy là đòn giáng với tham vọng của BYD tại đây. Họ gia nhập thị trường Nam Á này từ năm 2007 và đã ra mắt 2 mẫu xe điện.

Trong cuộc phỏng vấn hồi tháng 1 với Bloomberg, Phó chủ tịch phụ trách thị trường Ấn Độ của BYD Sanjay Gopalakrishnan cho biết họ đặt mục tiêu chiếm 40% thị phần xe điện tại đây trước năm 2030. Năm nay, BYD lên kế hoạch bán 15.000 xe điện tại Ấn Độ.

Ấn Độ được đánh giá là thị trường có tiềm năng lớn về năng lượng bền vững, trong đó có năng lượng mặt trời, pin và xe điện. Tháng trước, CEO Tesla Elon Musk đã gặp Thủ tướng Ấn Độ Narenda Modi khi ông Modi có chuyến thăm Mỹ. "Ông ấy thúc giục chúng tôi đầu tư lớn vào Ấn Độ - điều chúng tôi cũng định làm. Tôi tự tin Tesla sẽ có mặt tại Ấn Độ và làm điều đó sớm nhất có thể", Musk cho biết với báo giới sau cuộc gặp.

Ngoài Ấn Độ, BYD gần đây tích cực mở rộng ra thế giới. Họ đã tiến vào thị trường Mexico, Tây Ban Nha và Anh. Sau khi xuất khẩu lô xe đầu tiên sang Na Uy năm 2021, họ hiện còn bán sang Singapore, Thụy Điển.

Nhiều chính phủ châu Âu và Đông Nam Á cũng quan tâm đến BYD. Công ty này đang thảo luận với giới chức về việc xây nhà máy ở Pháp, tờ Les Echos cho biết hồi tháng 5. Cùng tháng đó, BYD cũng xác nhận với Bloomberg có kế hoạch sản xuất ở Việt Nam để bán tại chỗ và xuất khẩu Đông Nam Á.

Hãng xe này đang xây nhà máy tại Thái Lan. Đây sẽ là nhà máy đầu tiên của họ ở nước ngoài. Họ cũng đang cân nhắc sản xuất ở Philippines và Indonesia.

Hà Thu (theo Bloomberg, Economic Times)