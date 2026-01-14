Ấn Độ truy tìm voi giết 22 người

Voi đực một ngà tấn công nhiều làng mạc ở miền đông Ấn Độ, khiến 22 người chết, buộc giới chức mở chiến dịch truy lùng.

"Chúng tôi đang cố gắng truy dấu và khống chế con voi dữ đã khiến nhiều người thiệt mạng", Aditya Narayan, quan chức lâm nghiệp Ấn Độ, cho biết hôm 13/1.

Giới chức bang Jharkhand, miền đông Ấn Độ, cho biết con voi đực một ngà, nghi bị tách khỏi đàn và cực kỳ hung dữ, đã giết chết 22 người tại nhiều làng mạc ở quận West Singhbhum kể từ đầu năm.

Các vụ tấn công chủ yếu xảy ra trong đêm, khi con voi xâm nhập những ngôi làng nhỏ. Nạn nhân đầu tiên là một người đàn ông 35 tuổi ở làng Bandijhari, thiệt mạng ngày 1/1. Trong số các nạn nhân tiếp theo có một cặp vợ chồng cùng hai con nhỏ, một quan chức lâm nghiệp.

Voi tìm thức ăn tại vườn quốc gia Manas, Ấn Độ, năm 2024. Ảnh: AFP

Lần cuối cùng con voi xuất hiện là ngày 9/1, giới chức địa phương chưa phát hiện dấu vết của nó dù đã triển khai nhiều đội tuần tra. Chính quyền đã nâng mức cảnh báo tại khu vực, yêu cầu người dân tránh xa quận Chaibasa, nơi con voi xuất hiện lần gần đây nhất, không đi vào rừng rậm và không rời nhà ban đêm.

Lực lượng kiểm lâm đã 3 lần tìm cách gây mê con voi nhưng không thành công. Các chuyên gia động vật hoang dã từ ba bang khác đã đến Jharkhand để hỗ trợ.

Con voi di chuyển gần 30 km mỗi ngày với lộ trình khó lường, tính khí bất ổn, khiến công tác theo dõi gặp trở ngại. "Chúng tôi đang duy trì mức cảnh giác cao và sẽ tiếp tục nỗ lực gây mê", ông Narayan nói.

Sự việc xảy ra trong bối cảnh xung đột giữa người và voi tại Ấn Độ gia tăng, được cho là do nạn phá rừng, khan hiếm nguồn thức ăn, nước uống, cùng tình trạng mở rộng khu dân cư vào những vùng vốn là hành lang di cư của voi.

Hơn 2.800 người đã thiệt mạng trong các vụ voi tấn công ở Ấn Độ trong 5 năm qua. Tại một số bang như Andhra Pradesh, giới chức đã triển khai hệ thống cảnh báo sớm ứng dụng AI ở một số làng, nhằm phát hiện voi xâm nhập và bảo vệ người dân.

Đức Trung (Theo Guardian, Times of India, Hindustan Times)