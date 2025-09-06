Ấn Độ - thiên đường của Suzuki Swift

Sau 20 năm, thương hiệu ôtô Nhật Bản bán tổng cộng 10 triệu chiếc Swift, với 60% doanh số đến từ Ấn Độ.

Cột mốc này đánh dấu 20 năm 8 tháng kể từ khi Suzuki Swift lần đầu tiên ra mắt vào tháng 11/2004 tại Nhật Bản. Ấn Độ, với doanh số 6 triệu xe, là thị trường lớn nhất của mẫu hatchback, tiếp theo là châu Âu và Nhật Bản.

Trong khi 5 triệu chiếc Swift đầu tiên được bán ra trong 11 năm 5 tháng, thì 5 triệu chiếc tiếp theo mất 9 năm 3 tháng để đạt được.

Ấn Độ là thị trường lớn nhất nơi mẫu xe này được phân phối dưới tên gọi Maruti Swift bởi Maruti Suzuki Ấn Độ, nhà sản xuất ôtô dẫn đầu thị trường. Theo hãng, trong số 10 triệu chiếc được bán ra trên toàn thế giới, 60% đến từ Ấn Độ, 14% đến từ châu Âu, 8% đến từ Nhật Bản và 18% đến từ các quốc gia khác.

Suzuki Swift thế hệ hiện hành tại Ấn Độ. Ảnh: Gaadiwaadi

Trong năm tài chính 2025, Maruti Swift đạt doanh số 179.641 chiếc, giảm 8%. Hiện nay, với mức thuế hàng hóa và dịch vụ đối với ôtô cỡ nhỏ giảm từ 28% xuống còn 18%, Swift cùng với các loại xe nhỏ khác sẽ đón nhận nhu cầu phục hồi vào năm tài chính 2026 tại thị trường Ấn Độ, theo Autocar.

Swift đã giành được giải thưởng "Xe của năm" tại Nhật Bản và nhiều quốc gia khác trên thế giới. Chiếc hatchback được sản xuất tại nhiều quốc gia, bao gồm Nhật Bản, Ấn Độ, Hungary, Trung Quốc, Pakistan và Ghana, và được bán tại hơn 170 quốc gia và khu vực, bao gồm Nhật Bản, Ấn Độ và châu Âu.

Ra mắt năm 2004 với tư cách là một chiếc xe nhỏ gọn được thiết kế để đáp ứng các tiêu chuẩn toàn cầu, Swift đã phát triển thành một trong những mẫu xe chủ lực của Suzuki. Theo thời gian, sự kết hợp giữa giá cả phải chăng, hiệu quả và kiểu dáng đã giúp Swift thống trị phân khúc. Những bổ sung chiến lược như phiên bản động cơ diesel và các phiên bản sedan đã mở rộng phạm vi tiếp cận, giúp Swift thu hút được nhiều đối tượng khách hàng.

Hiện Swift đã trải qua 4 thế hệ, giữ lại những đặc điểm cốt lõi của dòng xe này như kích thước nhỏ gọn, thiết kế thể thao và khả năng sử dụng hàng ngày, đồng thời cập nhật công nghệ mới, trang bị an toàn tốt hơn và kiểu dáng hiện đại.

Suzuki Swift 2005 tại Đức. Châu Âu là thị trường lớn thứ hai của mẫu hatchback. Ảnh: Suzuki

Việc tập trung 60% doanh số Swift tại Ấn Độ cho thấy tầm quan trọng của việc điều chỉnh chiến lược sản phẩm cho phù hợp với nhu cầu địa phương, theo Cartoq. Xe nhỏ gọn vẫn là một phân khúc mạnh tại Ấn Độ, và Swift đạt được sự cân bằng hoàn hảo giữa giá cả phải chăng, khả năng tiết kiệm nhiên liệu và giá trị mong muốn. Việc sản xuất tại Ấn Độ cũng đảm bảo tính sẵn có và giá cả phù hợp với thực tế thị trường.

Tại Việt Nam, Suzuki lần đầu bán Swift vào năm 2013 dưới dạng nhập khẩu nguyên chiếc. Vào 2014, phân khúc hatchback tăng trưởng 3 con số với doanh số gần 1.700 xe trong 8 tháng 2013 gồm Toyota Yaris, Ford Fiesta, Kia Rio và Mazda2 là cơ sở để hãng Nhật quyết định lắp ráp Swift nhằm tạo lợi thế cạnh tranh về giá.

Năm 2014, Swift lắp ráp tại Việt Nam ra mắt với giá 550 triệu đồng. Cuối 2018, Suzuki Việt Nam giới thiệu Swift thế hệ mới với hai phiên bản, GL và GLX với giá bán tương ứng lần lượt là 499 và 549 triệu đồng, thấp hơn khá nhiều so với đời trước.

Cuối tháng 6 vừa qua, Swift nhập khẩu Nhật Bản ra mắt khách Việt, với mức giá 569-577 triệu đồng.

Swift là mẫu xe có cá tính nhất trong các sản phẩm của Suzuki từng bán tại Việt Nam, nhờ kiểu dáng riêng biệt. Tuy vậy, vào lúc này, khi thị trường ở mức giá gần 600 triệu đang ưa chuộng các mẫu xe gầm cao thì một chiếc hatchback sẽ gặp nhiều khó khăn. Ở phân khúc này, cái tên sừng sỏ trước đây là Toyota Yaris cũng đã phải rời bỏ thị trường.

Mỹ Anh