Ấn Độ sắp phê duyệt 45 đề xuất đầu tư của Trung Quốc

Ấn Độ dự kiến thông qua hàng chục dự án đầu tư của Trung Quốc, trong bối cảnh căng thẳng tại biên giới hai nước hạ nhiệt.

Các nguồn tin chính phủ và ngành công nghiệp Ấn Độ hôm nay cho biết nước này có thể thông qua 45 dự án đầu tư từ Trung Quốc, trong đó bao gồm những đề xuất của các tập đoàn như Great Wall Motor và SAIC Motor Corp.

Khoảng 150 dự án đầu tư của Trung Quốc vào Ấn Độ với tổng giá trị hơn 2 tỷ USD đã bị đình trệ từ năm ngoái, sau khi New Delhi siết chặt quản lý nguồn đầu tư của Bắc Kinh nhằm đáp trả vụ ẩu đả giữa binh sĩ hai nước khiến nhiều lính Ấn Độ thiệt mạng. Nhiều công ty Nhật Bản và Mỹ đầu tư qua Hong Kong cũng chịu ảnh hưởng bởi quyết định này.

Thông tin được đưa ra trong bối cảnh tình hình biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc được cải thiện. Bộ Nội vụ Ấn Độ không bình luận về thông tin trên.

Xe điện của Great Wall Motor trưng bày tại Ấn Độ hồi tháng 2/2020. Ảnh: Reuters.

Phần lớn đề xuất được phê duyệt nằm trong lĩnh vực sản xuất, bao gồm cả ngành điện tử, hóa chất và dệt may, được coi là không nhạy cảm với an ninh quốc gia của Ấn Độ. Những đề xuất trong nhóm không nhạy cảm sẽ được New Delhi phê chuẩn nhanh hơn, trong khi các lĩnh vực nhạy cảm như dữ liệu và tài chính có thể mất nhiều thời gian xem xét.

Tập đoàn Great Wall và General Motors năm ngoái đưa ra đề xuất chung với trị giá 250-300 triệu USD nhằm cho phép hãng ô tô Trung Quốc mua nhà máy chế tạo xe hơi Mỹ tại Ấn Độ. Great Wall cũng lên kế hoạch đầu tư khoảng một tỷ USD vào Ấn Độ trong những năm mới, biến hoạt động tại nước này thành một phần quan trọng trong chiến lược phát triển toàn cầu.

Binh sĩ Ấn Độ và Trung Quốc hồi tháng 4/2020 nổ ra đụng độ ở khu vực Pangong Tso sau bất đồng về hoạt động tuần tra tại đây, dẫn đến căng thẳng kéo dài trong nhiều tháng. New Delhi cáo buộc Bắc Kinh xây dựng cơ sở hạ tầng vĩnh viễn tại phần lãnh thổ của Ấn Độ quanh Đường Kiểm soát Thực tế (LAC), biên giới chưa phân định với Trung Quốc. Bắc Kinh đưa ra cáo buộc tương tự đối với New Delhi.

Đụng độ quanh LAC bắt đầu từ cuối tháng 4, đầu tháng 5/2020 với đỉnh điểm là vụ ẩu đả chết người hồi giữa tháng 6/2020, khiến 20 lính Ấn Độ và 4 binh sĩ Trung Quốc thiệt mạng. Ấn Độ và Trung Quốc sau đó điều lượng lớn binh sĩ và khí tài lên tăng viện cho khu vực biên giới.

Căng thẳng biên giới gần đây phần nào hạ nhiệt sau nhiều cuộc đàm phán ngoại giao và quân sự giữa hai nước. Ấn Độ và Trung Quốc đều cam kết giải quyết căng thẳng quanh LAC một cách hòa bình. Binh sĩ Trung Quốc hồi giữa tháng 2 tháo dỡ công trình, rút xe tăng và phương tiện cơ giới khỏi khu vực hồ Pangong Tso tranh chấp với Ấn Độ.

Vũ Anh (Theo Reuters)