Ấn Độ ra mắt hãng container quốc gia Bharat

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vừa khởi động Bharat Container Shipping Line (BCL), dự án trị giá 6,9 tỷ USD.

Theo chính phủ, việc thành lập BCL nằm trong khuôn khổ Chính sách Tầm nhìn Hàng hải Ấn Độ 2047 (Maritime India Vision 2047), nhằm giảm chi phí thương mại cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, đồng thời thúc đẩy thương mại thông qua hệ thống kết nối logistics - cảng biển, vận tải container, đường sắt và đường bộ, theo mô hình hợp tác công - tư.

Giai đoạn đầu, BCL sẽ vận hành 51 tàu container với quy mô và độ tuổi khác nhau, được hỗ trợ bởi quỹ đầu tư 6,9 tỷ USD. Trong tương lai, đội tàu dự kiến mở rộng lên 100 tàu, song mức hỗ trợ cụ thể từ Quỹ Phát triển Hàng hải (MDF) hiện chưa được công bố.

Hãng tàu này trước mắt sẽ khai thác các tuyến vận chuyển trong khu vực châu Á, Trung Đông và Biển Đỏ, trước khi mở rộng sang châu Âu và Mỹ.

Các cổ đông chính của BCL gồm Tập đoàn Vận tải biển Ấn Độ (SCI) đặt mục tiêu tăng quy mô đội tàu lên 216 chiếc vào năm 2047. Tổng công ty Container Ấn Độ (Concor), doanh nghiệp có sự góp vốn của các tập đoàn vận tải biển lớn như Maersk, MSC và Cosco.

Sự kết hợp giữa hai doanh nghiệp này được kỳ vọng sẽ tạo chuỗi logistics khép kín. SCI phụ trách khai thác và thuê tàu, còn Concor cung cấp mạng lưới logistics nội địa, kết nối vận tải đường sắt và các trung tâm hàng hóa đến và đi từ cảng biển. Cả hai doanh nghiệp đều đang niêm yết trên Sàn Giao dịch Chứng khoán Quốc gia và Sàn Giao dịch Bombay (BSE).

Theo công ty giao nhận DahNay, xuất khẩu của Ấn Độ hiện phụ thuộc phần lớn vào các hãng tàu nước ngoài, dẫn đến chi phí cao và thiếu ổn định về năng lực vận chuyển, đặc biệt rõ nét trong giai đoạn gián đoạn chuỗi cung ứng do Covid-19.

"Hãng tàu container quốc gia sẽ giúp tăng cường an ninh thương mại, bình ổn cước phí và đảm bảo nguồn cung tàu ổn định cho các doanh nghiệp xuất khẩu Ấn Độ", đại diện DahNay nhận định.

Phát biểu tại Diễn đàn CEO Hàng hải Toàn cầu trong khuôn khổ Tuần lễ Hàng hải Ấn Độ 2025, Thủ tướng Modi khẳng định việc thành lập BCL là bước đi quan trọng hướng tới tự chủ hàng hải, giúp nền kinh tế "tiến lên với tốc độ và năng lượng mạnh mẽ".

Ông cho biết, các đơn hàng đóng mới trị giá 26 tỷ USD đã được triển khai, bao gồm 437 tàu, trong đó có 100 tàu kéo thân thiện môi trường và 11 tàu nạo vét cho Tập đoàn Nạo vét Ấn Độ (Dredging Corporation of India).

Tuy nhiên, giới chuyên môn bày tỏ lo ngại về nguồn vốn dài hạn cho chiến lược hàng hải này, khi các ngân hàng tư nhân chưa sẵn sàng cung cấp các khoản vay kéo dài 30 - 50 năm cho lĩnh vực tàu biển và cảng.

Thế Đan