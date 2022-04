Ấn Độ phản đối dữ liệu người chết do Covid-19 của WHO

Ấn Độ cho rằng dữ liệu 4 triệu người vì Covid-19 ở nước này trong nghiên cứu sắp công bố của WHO dựa trên mô hình không đáng tin cậy.

Tờ New York Times hôm 16/4 dẫn số liệu chưa được công bố của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho thấy toàn cầu ghi nhận khoảng 15 triệu ca tử vong liên quan Covid-19 tính đến cuối năm 2021, cao hơn gấp đôi so với số liệu chính thức được các quốc gia báo cáo.

Theo bài báo, báo cáo này cung cấp cái nhìn toàn diện nhất về số ca tử vong do Covid-19, là kết quả sau hơn một năm nghiên cứu, phân tích của các chuyên gia khắp thế giới. Tuy nhiên, WHO chưa thể công bố báo cáo suốt nhiều tháng qua do vấp phải phản đối của Ấn Độ về cách tính số người chết ở nước này.

WHO ước tính số người chết do Covid-19 ở Ấn Độ ít nhất là 4 triệu, gần gấp 8 lần dữ liệu được công bố chính thức. Con số này được cho là tương đương với dữ liệu trên tạp chí y khoa Lancet tháng trước và một nghiên cứu hồi tháng 2 trên tạp chí Science rằng ít nhất 3,2 triệu người đã chết vì Covid-19 ở quốc gia Nam Á.

Nhân viên y tế Ấn Độ mang củi vào lò hỏa táng nạn nhân Covid-19 ở New Delhi tháng 4/2021. Ảnh: Reuters.

Bộ Y tế Ấn Độ hôm 16/4 ra tuyên bố cho rằng nước này không phản đối kết quả của nghiên cứu, mà không đồng ý với mô hình tính toán của WHO về đại dịch mà New Delhi cho là "đáng nghi vấn" và "chưa được chứng minh về mặt thống kê".

"Làm sao mô hình tính tỷ lệ tử vong do Covid-19 được sử dụng ở một quốc gia rộng lớn về địa lý và dân số như Ấn Độ, đồng thời cũng áp dụng cho các quốc gia khác có dân số ít hơn", bộ này đặt câu hỏi. Theo Bộ Y tế Ấn Độ, mô hình đúng với những nước nhỏ như Tunisia không thể được áp dụng chung cho quốc gia có dân số 1,3 tỷ người.

"WHO vẫn chưa đưa ra câu trả lời thỏa đáng", bộ này nhấn mạnh, thêm rằng Ấn Độ cùng với các quốc gia khác như Trung Quốc, Bangladesh, Iran và Syria, đã đưa ra các truy vấn cụ thể về phương pháp luận của nghiên cứu cũng như việc sử dụng các bộ dữ liệu không chính thức.

WHO hiện chưa bình luận về phản ứng của Ấn Độ.

Giới chức Ấn Độ cũng từng tranh cãi về phương pháp luận của các nghiên cứu đăng trên tạp chí y khoa Lancet và Science, trong đó cho thấy ca tử vong do Covid-19 ở nước này cao hơn nhiều con số thực tế.

Ấn Độ năm ngoái trải qua đợt bùng phát Covid-19 kinh hoàng, với hàng nghìn ca tử vong mỗi ngày, khiến các bệnh viện và lò hỏa táng quá tải. Số liệu chính thức cho thấy Ấn Độ hiện ghi nhận hơn 520.000 ca tử vong do Covid-19 trên toàn quốc, xếp thứ ba trên thế giới, sau Mỹ và Brazil.

Huyền Lê (Theo Hindustan Times, AFP)