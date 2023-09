Ấn Độ ngừng cấp thị thực cho người Canada

Ấn Độ đình chỉ dịch vụ cấp thị thực cho công dân Canada, với lý do an toàn của nhân viên nước này tại lãnh sự quán ở Canada bị đe dọa.

"Do chính phủ Canada không hành động, tình hình an ninh đã tạo ra một số gián đoạn và chúng tôi buộc phải đình chỉ dịch vụ cấp thị thực", Arindam Bagchi, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ấn Độ, nói tại New Delhi hôm nay.

Phát ngôn viên Bagchi thêm rằng tất cả các loại thị thực, gồm cả thị thực điện tử, cho công dân Canada đều bị phía Ấn Độ đình chỉ.

BLS International, công ty Ấn Độ cung cấp dịch vụ thị thực, cho biết phái đoàn Ấn Độ tại Canada viện dẫn các "lý do về vận hành" để đình chỉ cấp thị thực cho đến khi có thông báo mới.

Nhân viên an ninh đứng gác bên ngoài Cao ủy Canada tại New Delhi, Ấn Độ ngày 19/9. Ảnh: Reuters

Động thái này đánh dấu bước leo thang căng thẳng mới giữa Ấn Độ và Canada, sau khi Ottawa cáo buộc chính phủ Ấn Độ liên quan vụ sát hại Hardeep Singh Nijjar, thủ lĩnh người Sikh, ở gần thành phố Vancouver hồi tháng 6. New Delhi bác bỏ, gọi đây là cáo buộc "vô lý".

Khi cả hai nước đều đã trục xuất nhân viên ngoại giao của nhau, giới phân tích cho rằng quan hệ Ấn Độ - Canada đã chạm mức thấp nhất.

"Trong bối cảnh căng thẳng hiện tại, chúng tôi đang tìm cách đảm bảo an toàn cho nhân viên ngoại giao của mình", Cao ủy Canada cho hay. "Chúng tôi quyết định tạm thời điều chỉnh hiện diện của nhân viên ở Ấn Độ".

Sau khi trục xuất các nhà ngoại giao, hai nước đã đồng loạt ban hành khuyến cáo về việc đi lại, trong đó Ấn Độ kêu gọi công dân ở Canada, đặc biệt là sinh viên, "phải hết sức thận trọng". Kể từ năm 2018, Ấn Độ là quốc gia có số sinh viên quốc tế lớn nhất ở Canada.

Căng thẳng cũng đe dọa mối quan hệ thương mại giữa hai nước, khi các cuộc đàm phán về đề xuất thỏa thuận thương mại đã bị đóng băng vào tuần trước. Canada là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 17 của Ấn Độ.

Thanh Tâm (Theo Reuters)