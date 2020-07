Ấn Độ ngồi trên chảo lửa khi 'thần' Bollywood nhiễm nCoV

Amitabh Bachchan, người vừa được phát hiện dương tính nCoV, không chỉ là một diễn viên thành công mà còn là một trong những người được tôn sùng nhất Ấn Độ.

Bachchan, hay còn gọi là Big B, là ngôi sao nổi tiếng nhất Ấn Độ. Gương mặt cùng giọng nói biểu cảm của ông xuất hiện khắp nơi tại Ấn Độ, từ các quảng cáo sản phẩm gia dụng, lồng tiếng tại bảo tàng, tới vô số chiến dịch tuyên truyền công cộng.

Điều đáng lo ngại là nếu Big B có thể nhiễm virus, nghĩa là bất kỳ ai cũng có thể, trong bối cảnh Ấn Độ đang bị Covid-19 bủa vây. Bachchan, 77 tuổi, đã viết trên Twitter hôm 11/7: "Mọi người tiếp xúc gần với tôi trong 10 ngày qua hãy tới bệnh viện xét nghiệm".

Diễn viên Amitabh Bachchan. Ảnh: Times of India.

Ấn Độ hiện ghi nhận mỗi ngày khoảng 30.000 ca nhiễm mới, chỉ kém Mỹ và Brazil. Quốc gia này đang nhanh chóng bắt kịp Brazil. Ấn Độ hiện báo cáo tổng số ca nhiễm cao thứ ba thế giới sau Mỹ và Brazil.

Chính quyền ở một số bang và thành phố lớn tại Ấn Độ đang khôi phục các biện pháp hạn chế, sau khi nới lỏng nhằm kích thích kinh tế phục hồi. Biên giới giữa các bang một lần nữa được tuần tra nghiêm ngặt. Người bang khác sẽ được đưa vào trung tâm cách ly.

Di chuyển quốc tế vẫn bị cấm. Bệnh viện quá tải. Thậm chí các ca cấp cứu cũng bị từ chối. Một phụ nữ mang thai đã chết sau xe cứu thương vài tuần trước, sau khi di chuyển suốt 15 giờ đến 8 bệnh viện nhưng đều bị từ chối.

Thủ tướng Narenda Modi cố trấn an người dân bằng cách phát biểu trên truyền hình rằng Ấn Độ đang làm tốt hơn những nước giàu có, đặc biệt nhấn mạnh vào tỷ lệ tử vong. Ấn Độ ghi nhận 16 ca tử vong do Covid-19 trên một triệu người, thấp hơn nhiều so với Mỹ, Brazil, Italy, Tây Ban Nha, với hàng trăm ca trên một triệu người.

Các chuyên gia lý giải tỷ lệ tử vong thấp có thể do người dân Ấn Độ có độ tuổi trung bình thấp, chỉ 28 tuổi, trẻ hơn nhiều so với những quốc gia khác. Tỷ lệ người béo phì cũng ít hơn, nhiều bác sĩ tin rằng người béo phì dễ nhiễm nCoV hơn. Một số chuyên gia y tế cũng tin rằng người Ấn Độ có hệ thống miễn dịch tốt do thường xuyên tiếp xúc với vi khuẩn, đời sống ở các thành phố lớn không sạch sẽ như các thành phố phương Tây.

Tuy nhiên, một số người cho rằng tỷ lệ tử vong thấp đơn giản do tỷ lệ xét nghiệm thấp. Ấn Độ thực hiện xét nghiệm nCoV trên đầu người ít hơn nhiều so với những quốc gia khác.

Chính quyền cũng tiếp tục đưa ra nhiều cách sáng tạo chống virus. Sân bay lắp đặt camera cho phép nhân viên an ninh kiểm tra hành khách lên máy bay từ xa, giảm tiếp xúc trực tiếp. Rất nhiều người Ấn Độ, thậm chí là người nghèo nhất, đã đeo khẩu trang nhiều tháng nay.

Kẻ thù lớn nhất trong cuộc chiến chống nCoV của Ấn Độ là mật độ dân số. Đất nước có hàng chục thành phố lớn với dân số hơn một triệu người. Thậm chí tại các thị trấn và làng mạc nhỏ hơn, nhiều gia đình sống chung trong các khu nhà chật chội, 8-10 người chen chúng một phòng, khiến bệnh dễ lây như nCoV rất khó ngăn chặn.

Trong nhiều khu vực, rất khó để duy trì giãn cách xã hội. Những tuần gần đây, Mumbai, một trong những thành phố đông dân nhất Ấn Độ và là nơi ngôi sao điện ảnh Bachchan sinh sống, đang vật lộn với Covid-19.

Virus bắt đầu xuất hiện trong những khu dân cư giàu có tại Mumbai, quét qua khu ổ chuột và giờ đang gặm nhấm thành phố 20 triệu dân. Bachchan tuyên bố qua Twitter, mạng xã hội ông có 43,2 triệu người theo dõi, rằng đã xét nghiệm dương tính Covid-19 và sẽ nhập viện Nanavati, gần khu phố thượng lưu Juhu nhìn ra biển Arab mà ông sinh sống.

Một số thành viên trong gia đình ông cũng đổ bệnh. Con trai ông, Abhishek Bachchan, cũng là một diễn viên, tiết lộ đã nhiễm nCoV. Vợ của Abhishek là Aishwarya Rai Bachchan, người mẫu kiêm diễn viên, cũng xét nghiệm dương tính. Con gái họ, bé Aaradhya, 8 tuổi, cũng dương tính nCoV. Tất cả đều xuất hiện triệu chứng nhẹ.

Gia tộc Bachchan đều nhiễm nCoV là tin lớn đến nỗi Bộ trưởng Y tế bang Maharrashtra đã đăng bài Twitter vào 4h30 ngày 12/7.

"Tôi cầu xin thánh thần hãy ban phước để Amitabh Bachchan Ji sớm khỏi bệnh", Bộ trưởng Rajesh Tope nói, thêm chữ "Ji" vào tên Bachchan để tỏ lòng kính trọng.

Thật khó để nói Big B có ảnh hưởng lớn tới cỡ nào. Đi qua bất kỳ thành phố nào tại Ấn Độ, đều có thể nhìn thấy khuôn mặt râu quai nón anh tuấn của ông, đang nhìn xuống từ biển quảng cáo treo trên tường hay cầu đường sắt, xuất hiện trong ứng dụng điện thoại mới hoặc bảng hiệu tuyên truyền trong một chiến dịch y tế cộng đồng.

Nhân viên vệ sinh chờ đợi để vào phun khử trùng biệt thự của Bachchan ở Mumbai hôm 12/7. Ảnh: Reuters.

Là con trai của một nhà thơ nổi tiếng, Bachchan được ngưỡng mộ vì vốn hiểu biết ngôn ngữ sâu sắc. Ông diễn xuất trong hơn 200 bộ phim suốt 50 năm, và vẫn đang làm việc, thu hút người hâm mộ. Trước khi Covid-19 khiến cuộc sống chậm lại vào mùa xuân năm nay, hàng nghìn người hâm mộ thường cắm trại trước biệt thự của ông ở Mumbai mỗi chủ nhật, với hy vọng nhìn thấy ông dù chỉ một giây. Bachchan sẽ bước khỏi cổng nhà vài phút, đứng trên ghế, vẫy tay chào.

"Ông ấy giống như một vị thần", Shivendra Singh Dungarpur, nhà làm phim từng hợp tác với Bachchan, nói. "Tôi chừng từng thấy một ngôi sao nào có sức ảnh hưởng như vậy, đáng tin như thế. Ông ấy là siêu sao lớn nhất đất nước này từ trước tới nay".

Đa số các bộ phim của Bachchan suốt nửa thế kỷ qua đều được ông chọn lựa vai diễn cẩn thận. Bachchan luôn xuất hiện trong các bộ phim chống lại hủ tục, bất công của chính quyền, đòi công lý cho dân thường. Ông luôn ý thức về quyền công dân và đã giúp đỡ rất nhiều người.

Dungarpur, người điều hành một quỹ bảo tồn các bộ phim mang tính di sản khắp Nam Á, cho hay Bachchan đã giúp đỡ ông rất nhiều, chấp nhận làm đại sứ thương hiệu cho quỹ.

Việc Bachchan nhiễm nCoV có thể gây thêm lo lắng khắp Ấn Độ, nhưng cũng có thể giúp loại bỏ một số kỳ thị mà những người nhiễm bệnh đang phải chịu đựng, khi họ bị đuổi khỏi khu phố, thậm chí còn có người tự tử.

"Nếu Amitabh Bachchan chống lại được Covid-19, chúng ta cũng có thể", Dungarpur nói, dự đoán rất nhiều người Ấn Độ sẽ được truyền cảm hứng bởi tinh thần đấu tranh của Bachchan.

Hồng Hạnh (Theo New York Times)