Ấn Độ muốn trở thành thị trường ôtô lớn nhất thế giới

Bộ trưởng Giao thông Ấn Độ đặt mục tiêu đưa quốc gia này vượt Trung Quốc và Mỹ để đứng đầu bảng xếp hạng thị trường ôtô toàn cầu.

Mục tiêu được ông Nitin Gadkari, Bộ trưởng Giao thông Ấn Độ, đưa ra tại hội nghị thường niên của Hiệp hội Quản lý Toàn Ấn Độ vào ngày 9/4: ngành công nghiệp ôtô của nước này sẽ trở thành ngành lớn nhất thế giới trong vòng 7 năm. Mục tiêu là vượt qua Trung Quốc và Mỹ, hiện lần lượt giữ hai vị trí đầu tiên về quy mô thị trường.

Xét theo số liệu cả năm theo từng quốc gia do Focus2move thống kê, Trung Quốc vẫn là thị trường toàn cầu lớn nhất, tăng 2,1%. Thị trường khổng lồ này chiếm 30,4% tổng doanh thu toàn cầu. Mỹ đứng thứ 2 với mức tăng trưởng doanh số 1,6%, nắm giữ 18,4% thị phần toàn cầu.

Maruti Suzuki Dzire - xe bán chạy hàng đầu tại Ấn Độ. Ảnh: Suzuki

Ấn Độ đứng thứ 3 với thị phần 5,1% (+4,4%), tiếp theo là Nhật Bản với thị phần 4,9% (+3,2%). Có nghĩa, khoảng cách của Ấn Độ và hai quốc gia đứng đầu là rất lớn. Chính lời tuyên bố của ông Gadkari rất thẳng thắn: "Điều đó khó khăn, nhưng hoàn toàn có thể".

Tổng doanh số ôtô trong năm tài chính 2026 của Ấn Độ đã vượt quá 4,67 triệu chiếc (trong khi Trung Quốc mỗi năm bán hơn 30 triệu xe). Doanh số xe hai bánh của Ấn Độ thuộc hàng cao nhất thế giới. Phân khúc xe thương mại và xe ba bánh đóng góp thêm vào tổng số xe. Hệ sinh thái kết hợp hỗ trợ khoảng 45 triệu việc làm và là nguồn đóng góp lớn nhất vào doanh thu thuế cho cả chính phủ trung ương và chính phủ các bang.

Giai đoạn tiếp theo sẽ phải nhanh hơn đáng kể so với giai đoạn trước. Đó là lý do tại sao mục tiêu của ông Gadkari chỉ có ý nghĩa nếu ngành này mở rộng không chỉ thông qua doanh số bán lẻ trong nước, mà còn thông qua xuất khẩu, linh kiện, xe điện, nhiên liệu thay thế và khả năng cạnh tranh sản xuất dựa trên logistics.

Ông Gadkari vạch ra ba đòn bẩy cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo: công nghệ (cụ thể là xe điện, nhiên liệu hydro và nhiên liệu thay thế); giảm chi phí hậu cần; tăng trưởng xuất khẩu.

Vị bộ trưởng cũng chỉ ra rằng đầu tư vào cơ sở hạ tầng là điều kiện tiên quyết cho sự tăng trưởng của thị trường ôtô. Ông đề cập đến việc sử dụng xỉ thép, trước đây được coi là chất thải công nghiệp, nay đang được sử dụng trong xây dựng đường bộ trên các dự án như đường cao tốc. Cho đến nay, khoảng 8 triệu tấn vật liệu phế thải đã được tái sử dụng trong xây dựng đường bộ. Đường sá tốt hơn sẽ làm tăng lượng xe sử dụng, từ đó duy trì nhu cầu về xe mới, phụ tùng và nhiên liệu.

Mục tiêu 7 năm này đầy tham vọng ở bất kỳ tiêu chí nào, theo Cartoq. Việc này có khả thi hay không sẽ phụ thuộc vào tốc độ phổ biến xe điện, khả năng cạnh tranh của các nhà sản xuất trong nước trên thị trường toàn cầu, và liệu đầu tư vào cơ sở hạ tầng có theo kịp tốc độ tăng trưởng xe hơi hay không.

Mỹ Anh (theo Cartoq)