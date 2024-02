Ấn Độ lo xuất khẩu smartphone thua kém Việt Nam, Trung Quốc

Quan chức Ấn Độ cảnh báo mức thuế cao đang khiến các nhà sản xuất smartphone né tránh nước này và tìm đến các quốc gia như Việt Nam.

Reuters dẫn nội dung tài liệu do Thứ trưởng Công nghệ thông tin và Điện tử Ấn Độ Rajeev Chandrasekhar gửi đến Bộ trưởng Tài chính Nirmala Sitharaman hồi tháng trước, trong đó bày tỏ lo ngại nguy cơ nước này hụt hơi trong cuộc đua xuất khẩu smartphone so với Việt Nam và Trung Quốc.

"Chi phí sản xuất tại Ấn Độ rất cao vì mức thuế cao nhất trong những quốc gia sản xuất then chốt. Tình hình địa chính trị đang thúc đẩy chuyển dịch chuỗi cung ứng khỏi Trung Quốc, chúng ta phải hành động lập tức, nếu không các chuỗi này sẽ chuyển đến Việt Nam, Thái Lan và Mexico", ông viết.

Thứ trưởng Chandrasekhar chỉ ra số lượng smartphone xuất khẩu ở Ấn Độ chỉ chiếm 25% tổng sản phẩm xuất xưởng năm 2023, so với 63% sản lượng 270 tỷ USD của Trung Quốc và 95% sản lượng 40 tỷ USD tại Việt Nam.

Công nhân hàn bản mạch tại nhà máy ở Ấn Độ hồi năm 2018. Ảnh: Reuters

Thứ trưởng Chandrasekhar cùng Bộ Công nghệ thông tin và Điện tử Ấn Độ chưa bình luận về thông tin.

Sản xuất smartphone được coi là một trong những trụ cột trong tham vọng tạo thêm việc làm và thúc đẩy kinh tế Ấn Độ của Thủ tướng Narendra Modi. Ông đặt mục tiêu thu hút những tập đoàn hàng đầu như Apple, Foxconn và Samsung tới Ấn Độ, thị trường thiết bị di động lớn thứ hai thế giới với trị giá 44 tỷ USD và mức tăng trưởng sản lượng 16% mỗi năm.

Thành công này chủ yếu nhờ những sáng kiến tài chính để thúc đẩy các công ty đẩy mạnh sản xuất. Tuy nhiên, nhiều nhà lập pháp và nhóm vận động cho doanh nghiệp công nghệ cho rằng thuế suất cao ở Ấn Độ đang ngăn nhiều công ty tìm đến nước này, trong khi Việt Nam, Thái Lan và Mexico tăng tốc xuất khẩu điện thoại thông qua giảm thuế với linh kiện.

Hạ thuế suất linh kiện được coi là chìa khóa để Ấn Độ thu hút các nhà sản xuất smartphone. Các mẫu điện thoại "Made in India" vẫn phải nhập khẩu hàng loạt linh kiện cao cấp từ Trung Quốc và một số nước khác do hạn chế về chuỗi cung ứng. Những bộ phận này phải chịu mức thuế cao do chính sách bảo hộ sản phẩm nội địa, khiến mức giá tổng thể bị đội lên so với ban đầu.

Đại sứ Mỹ tại Ấn Độ Eric Garcetti nói các nhà đầu tư nước ngoài đang vào nước này với tốc độ chậm hơn kỳ vọng và tìm đến nhiều quốc gia khác vì thuế nhập khẩu. "Các khoản thuế không giúp bảo vệ thị trường, mà chỉ giới hạn tăng trưởng của nó", ông nói.

Điệp Anh - Huy Đức (theo Reuters)