Ấn Độ khánh thành cầu đường sắt cao nhất thế giới

Cầu Chenab được ví như "viên ngọc quý" nối liền thung lũng Kashmir ở dãy Himalaya với mạng lưới tàu rộng lớn của Ấn Độ.

Cầu Chenab khánh thành hôm 6/6. Ảnh: Times of India

Theo CNN, hôm 6/6, thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi chính thức khánh thành cầu đường sắt cao nhất thế giới mang tên Chenab. Cây cầu mới là kỳ quan kỹ thuật biểu tượng của sức mạnh kinh tế Ấn Độ.

Cầu Chenab là tâm điểm của dự án Udhampur - Katra - Baramulla, tuyến đường dài 272 km qua vùng núi với 36 đường hầm và 943 cây cầu, lần đầu tiên kết nối vùng Jammu và Kashmir với mạng lưới đường sắt của Ấn Độ. Theo dự kiến, công trình sẽ giảm 1/2 thời gian di chuyển giữa thị trấn Katra thuộc vùng Jammu và Srinagar, thành phố chính ở Kashmir, xuống còn khoảng 3 giờ.

Cây cầu trị giá 270 triệu USD nằm cao trên dãy Himalaya, khoảng cách xuống lòng sông là 359 m, cao hơn tháp Eiffel, trong khi chiều dài của cầu là 1,3 km. Khoảng 30.000 tấn thép được sử dụng để xây dựng cầu. Tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness xác nhận Chenab phá kỷ lục của cầu đường sắt cao nhất trước đó là cầu Najiehe ở Trung Quốc.

Ý tưởng về cầu Chenab được thông qua vào năm 2002 với mục tiêu thúc đẩy thương mại khu vực bằng cách cung cấp tuyến đường hoạt động trong mọi thời tiết. Hiện nay, trong những tháng mùa đông, đường cao tốc nối Jammu và Kashmir với phần còn lại của Ấn Độ thường bị chặn do tuyết rơi dày. Thương mại bằng đường bộ bị đình trệ, gây thiệt hại cho các doanh nghiệp địa phương.

Đối với công ty Đường sắt Ấn Độ, cây cầu là thách thức kỹ thuật dân dụng lớn nhất thời hiện đại, lấp đầy khoảng trống do người Anh để lại khi xây dựng mạng lưới đường sắt khổng lồ. Dưới thời kỳ thuộc địa, việc nổ mìn và khoan qua các ngọn núi hai bên sông để xây dựng cầu, đường hầm và đê điều được cho là quá rủi ro. Dãy Himalaya rất dễ chịu tác động dẫn tới những biến động địa chất bất ngờ. Thời tiết tuyết rơi dày, lở đất và nhiệt độ dưới -20 độ C là một rào cản khác. Những thách thức như vậy vẫn tồn tại ở thời hiện đại, là lý do khiến dự án cầu Chenab gặp vô số trì hoãn và trễ thời hạn nhiều lần sau khi khởi công xây dựng năm 2017.

Vấn đề ban đầu là đưa vật liệu và nhân lực đến địa điểm xa xôi này, những kỹ sư đầu tiên khảo sát khu vực phải di chuyển bằng lừa hoặc đi bộ. Không có đường sử dụng được, họ phải thiết lập các nhà máy nhỏ xung quanh địa điểm để sản xuất bộ phận thép và bê tông cùng cột trụ. Điện dùng cho sản xuất được tạo ra tại chỗ và nước cho bê tông được dẫn từ xa.

Theo Times, do độ cao lớn, cây cầu được thiết kế để chịu tốc độ gió 265 km/h và động đất cường độ cao đo được lên tới 8 độ Richter. Một phòng thí nghiệm đặc biệt được thiết lập tại địa điểm để liên tục kiểm tra bộ phận thép có thể chịu nhiệt độ từ -10 độ C đến 40 độ C và hoạt động địa chấn hay không. Cây cầu cũng cần khả năng chống nổ. Nhóm kỹ sư làm việc trong dự án cho biết ngay cả khi một quả bom mạnh phát nổ và một trụ bị hư hại hoặc bị thổi bay, các đoàn tàu sẽ phải giảm tốc độ nhưng vẫn có thể tiếp tục chạy qua cầu

Vì cây cầu quá cao và chịu ảnh hưởng của gió, một loại sơn đặc biệt được phát triển để chống ăn mòn lên đến 15 năm. Đối với phần vòm, cần cẩu được dùng để các bộ phận vào vị trí. Cây cầu được hợp long vào tháng 8/2022. Tháng 2/2023, công việc lắp đặt đường ray bắt đầu và tiếp theo là thử nghiệm tàu hỏa.

An Khang (Theo Times, CNN)