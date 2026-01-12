Ấn Độ kêu gọi người giàu 'hy sinh' mua ôtô điện thay vì xe sang

Chánh án Tòa án Tối cao Ấn Độ kêu gọi người giàu nên hy sinh, mua xe điện thay vì ôtô hạng sang để giảm ô nhiễm không khí.

Chánh án Tòa án Tối cao Ấn Độ, ông Surya Kant, mô tả việc sở hữu xe hơi là biểu tượng địa vị góp phần làm trầm trọng thêm chất lượng không khí ở Delhi và các vùng lân cận. Nhận xét này được đưa ra trong phiên điều trần của Tòa án Tối cao vào ngày 7/1 nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng ô nhiễm tái diễn ở thủ đô.

"Người giàu cũng nên hy sinh. Thay vì mua những chiếc xe cao cấp, họ nên mua những chiếc xe điện tốt," chánh án Kant tuyên bố khi chủ trì một vụ kiện lợi ích công cộng về ô nhiễm không khí ở vùng thủ đô Delhi. Hội đồng xét xử, gồm chánh án Kant và thẩm phán Joymalya Bagchi, đã lắng nghe các lập luận về các giải pháp dài hạn để chống lại chỉ số chất lượng không khí ngày càng xấu đi của thành phố.

Các mẫu xe sang trước một đại lý ở Delhi. Ảnh: Wheree

Nhận xét này được đưa ra sau đề xuất của luật sư cấp cao Rakesh Dwivedi, người cho rằng việc giảm sở hữu nhiều ôtô có thể giúp giải quyết mức độ ô nhiễm. Ông Dwivedi chỉ ra ảnh hưởng của ngành công nghiệp ôtô như một rào cản đối với những thay đổi chính sách. Đáp lại điều này, chánh án Kant nhận xét rằng ôtô phát triển từ nhu cầu thiết yếu thành biểu tượng địa vị xã hội, khi người dân tiết kiệm tiền để mua xe 4 bánh trong khi từ bỏ xe đạp.

Chánh án cho rằng ôtô đã trở thành biểu tượng địa vị, nhấn mạnh sự thay đổi văn hóa này gây thêm áp lực lên chất lượng không khí đô thị. Tòa nhấn mạnh rằng các tầng lớp giàu có trong xã hội phải có trách nhiệm áp dụng các phương tiện giao thông sạch hơn, do khả năng tài chính của họ để thực hiện những chuyển đổi như vậy.

Tuy nhiên, hội đồng xét xử cũng đưa ra cảnh báo nhằm chống lại các quy định chính sách đột ngột. Tòa thừa nhận rằng một chỉ thị chung yêu cầu sử dụng xe điện mà không đánh giá tác động đến ngân sách nhà nước sẽ không khả thi. Thay vào đó, tòa án ủng hộ các kế hoạch hành động dài hạn, theo từng giai đoạn, dần dần đưa ra các phương án thay thế tốt hơn trong khi xem xét các tác động kinh tế.

Tòa án Tối cao cũng chỉ trích Ủy ban Quản lý Chất lượng Không khí (CAQM) vì thiếu khẩn trương trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng. CAQM đã đề nghị hoãn hai tháng về vấn đề tạm thời đóng cửa hoặc di dời các trạm thu phí ở các vùng ven Delhi để giảm ùn tắc giao thông. Tòa án bác bỏ yêu cầu này, chỉ đạo cơ quan giám sát ô nhiễm triệu tập cuộc họp của các chuyên gia trong vòng hai tuần và đệ trình báo cáo xác định các nguyên nhân chính gây ra tình trạng ô nhiễm ngày càng trầm trọng.

"CAQM đang không hoàn thành nhiệm vụ của mình," hội đồng xét xử nhận định, lưu ý rằng cơ quan này dường như không vội vàng xác định nguyên nhân hoặc đề xuất các biện pháp khắc phục lâu dài mặc dù có nhiều tài liệu công khai từ các chuyên gia và người dân. Tòa đặt câu hỏi tại sao các phương tiện vận tải hạng nặng, vốn gây ra phần lớn ô nhiễm, lại không được giải quyết một cách quyết liệt hơn.

Mỹ Anh (theo Cartoq)