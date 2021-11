Ấn Độ giảm án với ba tử tù cưỡng hiếp phóng viên

Tòa án Mumbai giảm từ án tử hình xuống chung thân không ân xá cho ba kẻ cưỡng hiếp nữ phóng viên, để phạm nhân phải "sống trong ăn năn".

"Cái chết đặt dấu chấm hết cho khái niệm ăn năn", thẩm phán tòa thượng thẩm thành phố Mumbai, cho biết khi tuyên án tại phiên tòa hôm nay. "Không thể nói bị cáo chỉ đáng nhận mức án tử hình. Họ đáng bị phạt tù chung thân để hối cải hành vi phạm tội của mình".

Theo hồ sơ vụ án, tháng 8/2013, ba người đàn ông ở Mumbai cùng hai đồng phạm đã gài bẫy và liên tục cưỡng hiếp nữ phóng viên ảnh 22 tuổi khi cô đang tác nghiệp tại khu nhà máy bỏ hoang Shakti Mills, nằm cạnh khu vực thời thượng gồm các căn hộ, văn phòng, cửa hàng và nhà hàng ở trung tâm tài chính của Ấn Độ.

Cảnh sát Ấn Độ tại hiện trường nữ phóng viên bị cưỡng hiếp tại thành phố Mumbai năm 2013. Ảnh: AFP.

Vụ cưỡng hiếp đã gây sốc cho người dân Mumbai, đô thị được coi là an toàn hơn rất nhiều cho phụ nữ so với thủ đô New Delhi. Dư luận phẫn nộ và các cuộc biểu tình bùng phát trong thành phố.

Cảnh sát Mumbai đã bắt cả 5 nghi phạm trong vòng một tuần sau vụ tấn công. Một nhân viên tổng đài 19 tuổi sau đó lên tiếng tố cáo ba gã đàn ông này cùng hai đồng phạm khác đã cưỡng hiếp cô tại cùng địa điểm một tháng trước đó.

Tất cả 7 bị can, trong đó có hai trẻ vị thành niên, đã bị kết án về hai vụ cưỡng hiếp. Trong bản án đầu tiên năm 2014, ba thủ phạm chính, khi đó lần lượt 19, 21 và 28 tuổi, bị kết án treo cổ.

Sau vụ cưỡng hiếp tập thể nữ sinh trên xe buýt ở New Delhi năm 2012, Ấn Độ đã sửa đổi luật để khiến những kẻ phạm tội nhiều lần nhận án tử hình.

Huyền Lê (Theo AFP)