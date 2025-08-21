Ấn Độ giải cứu gần 800 người kẹt trong hai đoàn tàu mất điện giữa mưa lớn

Hai đoàn tàu monorail chở tổng cộng 782 khách ở Mumbai mất điện giữa mưa lớn và dừng trên đường ray, buộc giới chức phải tìm cách giải cứu những người mắc kẹt.

Sự cố mất điện đầu tiên xảy ra khi đoàn tàu monorail (tàu điện một ray) chở 582 khách kẹt giữa khu Mysore Colony và Bhakti Park ở Chembur, trung tâm thành phố Mumbai vào đêm 19/8, theo Cơ quan Phát triển Vùng Đô thị Mumbai (MMRDA) của Ấn Độ.

Sự cố khiến hành khách mắc kẹt trong các toa tàu đông đúc giữa trời mưa lớn. MMRDA cho biết sự cố xảy ra do đoàn tàu chở quá đông khách, khiến trọng tải tổng thể là 109 tấn, vượt quá tải trọng thiết kế ban đầu là 104 tấn. Tình trạng quá tải này khiến hệ thống ray lấy điện bị tách rời khỏi đường dây, khiến cả đoàn tàu mất điện và đột ngột dừng lại trên đường ray.

Đội cứu hỏa giải cứu hành khách mắc kẹt trên tàu điện ở Mumbai, Ấn Độ, tối 19/8. Ảnh: AP

Đoàn tàu này bị quá tải do phải tiếp nhận nhiều hành khách chuyển sang từ tuyến Harbour, vốn bị đóng cửa do mưa lớn, ông Eknath Shinde, Phó thủ hiến bang Maharashtra, cho biết.

MMRDA cho hay "không thể ngăn chặn tình trạng quá tải mất kiểm soát, do lượng hành khách đông bất thường".

Cơ quan này đã điều một tàu monorail khác tới để kéo đoàn tàu mắc kẹt về ga gần nhất, nhưng không thành công do đoàn tàu này quá nặng. Họ sau đó phải gọi lực lượng cứu hỏa can thiệp để giải cứu hành khách.

Do bị mắc kẹt quá lâu, một số hành khách trên tàu hoảng sợ, tìm cách phá cửa kính nhưng không thành công. Một số nhân chứng kể rằng không khí bên trong khoang lúc đó rất hoảng loạn, một số người nói rằng họ bị ngạt thở vì hệ thống điều hòa không hoạt động.

Lính cứu hỏa sau đó tiếp cận và phá cửa sổ tàu để bắt đầu sơ tán hành khách sau 90 phút mắc kẹt. Sau đó hai cửa chính mới được mở khóa, đẩy nhanh quá trình cứu hộ.

"Mọi người đều sợ hãi. Một số người thậm chí còn muốn nhảy xuống. Chúng tôi đã lập tức căng các tấm bạt dưới đường ray để phòng trường hợp có người nhảy xuống, đồng thời điều các sĩ quan lên tàu để trấn an họ. Ưu tiên của chúng tôi là ngăn không để sự hoảng loạn biến sự cố này thành thảm kịch", lãnh đạo cơ quan cứu hỏa Mumbai Ravindra Ambulgekar nói.

Khoảng 23 hành khách trên tàu được điều trị y tế tại chỗ sau khi nói rằng họ bị ngộp thở trong lúc mắc kẹt. Hai người được đưa tới bệnh viện Sion để điều trị.

Hai tàu điện mắc kẹt giữa mưa lớn, gần 800 người được giải cứu Đoàn tàu bị mắc kẹt trên đường ray ở Mumbai, Ấn Độ, tối 19/8. Video: X/@IndianGems

Gần một tiếng sau, đoàn tàu monorail chở khoảng 200 khách cũng đột ngột dừng lại giữa ga Acharya Atre và ga Wadala Mono Rail. Đoàn tàu sau đó được kéo về ga Wadala, nơi giới chức cho sơ tán toàn bộ hành khách trên tàu.

MMRDA cho hay monorail là hệ thống vận tải công cộng có công suất hạn chế, được thiết kế cho những tuyến cụ thể, không phù hợp để xử lý tình trạng lượng hành khách tăng đột biến như tàu điện ngầm.

Mumbai là thành phố duy nhất ở Ấn Độ vận hành hệ thống monorail với tốc độ trung bình 65 km/h. Mỗi toa có sức chứa 18 hành khách ngồi và 124 hành khách đứng.

Ngọc Ánh (Theo NDTV, Hindustan Times, PTI)