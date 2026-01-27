Ấn Độ - EU đạt thỏa thuận thương mại

Ngày 27/1, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết đã hoàn tất thỏa thuận thương mại lịch sử với Liên minh châu Âu (EU).

"Hôm qua, một thỏa thuận lớn đã được ký giữa Liên minh châu Âu và Ấn Độ. Nó sẽ mang lại cơ hội lớn cho 1,4 tỷ người Ấn Độ và hàng triệu người châu Âu", ông Modi thông báo. Hai bên bắt đầu việc đàm phán từ gần 2 thập kỷ trước.

Ông và Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen dự kiến đưa ra tuyên bố chung tại Hội nghị thượng đỉnh Ấn Độ - EU ở New Delhi ngày 27/1. Họ cũng sẽ công bố thêm các chi tiết của thỏa thuận này.

Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Antonio Costa, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen ngày 27/1. Ảnh: Reuters

EU hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Ấn Độ. Kim ngạch thương mại song phương đạt 136,5 tỷ USD trong tài khóa kết thúc vào tháng 3/2025.

Ấn Độ hiện là thị trường đông dân nhất thế giới, nhưng cũng được bảo hộ rất chặt. Thỏa thuận này sẽ mở cửa thị trường Ấn Độ cho thương mại tự do với châu Âu.

Thỏa thuận được ký kết chỉ vài ngày sau khi EU đạt thỏa thuận thương mại với Khối thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur). Trước đó, họ đã ký với Indonesia, Mexico và Thụy Sĩ năm ngoái. New Delhi gần đây cũng hoàn tất các hiệp định với Anh, New Zealand và Oman.

Làn sóng ký kết các thỏa thuận này cho thấy nỗ lực toàn cầu nhằm phòng trừ rủi ro từ Mỹ. Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây đẩy mạnh ý định tiếp quản Greenland, thậm chí từng đe dọa áp thuế các quốc gia châu Âu, làm lung lay liên minh lâu đời giữa các nước phương Tây.

Ông Trump năm ngoái cũng áp thuế 50% với hàng hóa từ Ấn Độ vì nước này mua dầu Nga. Hai nước hiện chưa đạt thỏa thuận thương mại dù khởi động từ sớm.

Một quan chức chính phủ Ấn Độ cho biết lễ ký kết chính thức thỏa thuận Ấn Độ - EU sẽ diễn ra sau quá trình rà soát pháp lý, dự kiến kéo dài 5-6 tháng. "Chúng tôi kỳ vọng thỏa thuận sẽ được triển khai trong vòng 1 năm", người này nói.

Hà Thu (theo Reuters)